quarrata. AMMINISTRATIVE 2022, ALTRE DUE LISTE A SOSTEGNO DI GABRIELE ROMITI

Nel fine settimana saranno presentati i candidati di “Siamo Quarrata” e la lista “Riformisti per Romiti Sindaco”

QUARRATA. [a.b.] Coalizione sempre più ampia quella che appoggerà alle prossime elezioni amministrative il candidato sindaco del centrosinistra Gabriele Romiti.

Il vicesindaco uscente di Quarrata avrà dalla sua, oltre a quelli del Pd e di “Sinistra Pace e Ambiente” anche l’apporto dei candidati di altre due liste: “Siamo Quarrata” e “Riformisti per Romiti sindaco” (con esponenti di Italia Viva e di Quarrata al centro).

Di questa ultima formazione farà parte anche il consigliere comunale Marino Michelozzi, consigliere uscente di “Noi per Quarrata”

Nel fine settimana al comitato elettorale di via Montalbano le due nuove liste saranno presentate alla stampa e ai simpatizzanti: Venerdì 6 maggio alle ore 18 toccherà alla lista “Siamo Quarrata” e sabato 7 maggio alle ore 11 alla lista “Riformisti per Romiti sindaco”.