quarrata. AMMINISTRATIVE 2022. CON GABRIELE ROMITI SCENDE IN CAMPO ANCHE LA LISTA “FUTURO CIVICO”

QUARRATA. [a.b.] A favore della candidatura di Gabriele Romiti, il candidato unico del centrosinistra, scenderà in campo nei prossimi giorni anche Futuro Civico, una lista che fa capo a Luigina Di Lorenzo, candidata nelle ultime elezioni regionali per Svolta. Con lei capolista ci saranno anche Lorenzo Rossomandi e Massimiliano Vivoli, che hanno già partecipato alle amministrative del 2017, Lorenzo a Quarrata e Massimiliano a Pistoia, sempre con liste civiche.

“La squadra di Futuro Civico — spiega Luigina Di Lorenzo — è composta inoltre da candidati consiglieri che provengono da varie realtà lavorative — scuola, associazioni di cittadini, imprese artigiane, informatica, sport, ecc… ma anche da province diverse — convinti che solo con una collaborazione tra i comuni della Piana si possa arrivare ad essere concretamente risolutivi ad esempio nelle problematiche collegate alla sicurezza idraulica”.

“A nostro avviso — continua — il civismo e la cittadinanza attiva sono l’unico modo oggi di portare avanti una politica concreta, risolutiva e propositiva. Certo, in questo caso gli obiettivi dovranno essere ben definiti e il nostro è uno solo: tornare a recuperare una Giustizia tra Generazioni a cui si riferiva il ministro Giovannini quando era portavoce di Asvis.

I Goals di Asvis saranno la nostra linea guida e il nostro punto di riferimento per una crescita sostenibile e non per una decrescita felice.

Tornare a parlare di comunità di cittadini e non più solo di territorio, formazione professionalizzante, istruzione qualifica, parchi e giardini per tutti, politiche di genere e giovanili, spazi di co-working, sportello di consulenza per le imprese che vorranno intraprendere percorsi di certificazioni ambientali, piccole comunità agro-bio-energetiche, eventi e cultura per sostenere il commercio, ecc… sempre rivolti con lo sguardo all’Europa e al mondo”.

E conclude: “Pensare globale e agire locale. Questo in brevissimo la nostra visione di una Quarrata Futura ma ci sarà molto altro da raccontare”.

I nominativi della lista e gli obiettivi della candidatura saranno presentati sabato 14 maggio alle ore 11 nella sede elettorale di Gabriele Romiti in via Montalbano. Intanto anche la lista Futuro Civico ha iniziato i suoi incontri sul territorio comunale.