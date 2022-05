quarrata. AMMINISTRATIVE 2022. LA LISTA “SINISTRA PACE E AMBIENTE” A FIANCO DI GABRIELE ROMITI

Pronti a scendere in campo anche i candidati di Italia Viva. Romiti: “Con i temi prioritari degli esponenti della lista civica il Pd è completamente allineato e cammineremo uniti verso le elezioni”

QUARRATA. In attesa che gli esponenti di Italia Viva sciolgano la propria riserva annunciando i nomi dei propri candidati a sostegno di Gabriele Romiti — a questo proposito nei giorni scorsi si è tenuto un incontro alla presenza dell’eurodeputato Nicola Danti — la lista civica Sinistra pace e ambiente capeggiata da Riccardo Musumeci (ex assessore comunale) si è già presentata ai nastri di partenza e anche oggi, durante la festa del Primo Maggio a Quarrata era presente con diversi candidati consiglieri per le strade e in piazza al comizio.

La lista, alla cui realizzazione ha lavorato anche Marco Grassini, si riconosce nei valori e negli ideali della sinistra e annovera nelle proprie fila volti e esponenti del mondo dell’associazionismo e del volontariato locale.

“Con grandissimo orgoglio — ha scritto il candidato sindaco Gabriele Romiti — vi presento la lista civica Sinistra pace e ambiente, che mi darà il suo sostegno in vista delle prossime elezioni di giugno.

Percepisco grande entusiasmo da parte loro e questo per me è fondamentale. Fanno parte di Sinistra pace e ambiente nove uomini e cinque donne, volti nuovi della politica che tuttavia sono vicini da sempre, o aderiscono, al mondo del volontariato e dell’associazionismo cittadino”.

I candidati, che provengono da vari settori lavorativi, sono Stefano Agati, Roberto Bertini, Elena Bonechi, Nicola Vittorio Gabriele, Elisabetta Gradi, Cinzia Simona Iattoni, Francesco Lovino, Ornella Baccarini, Franco Niccolai, Ferdinando Panichi, Alessandro Pecchioli, Moreno Lomi, Riccardo Musumeci e Ilaria Infantino.

“Tutti i candidati — continua Romiti — hanno a cuore i temi ambientali, come l’energia pulita e la sostenibilità, l’esigenza di favorire progetti per la salvaguardia e la valorizzazione del Montalbano e per la transizione ecologica, la salvaguardia dei più deboli.

In questo — conclude — siamo completamente allineati e camminiamo insieme verso le elezioni con tutto il centrosinistra unito”.

Andrea Balli

