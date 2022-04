quarrata. AMMINISTRATIVE 2022, NIGI: “INSIEME ABBIAMO L’OPPORTUNITÀ DI VOLTARE PAGINA”

Lanciata la sfida al candidato di centrosinistra. Alla ufficializzazione di Stefano Nigi come candidato sindaco del centrodestra presentati alcuni obiettivi programmatici

QUARRATA. [a.b.] “Oggi ho avuto l’onore di presentarmi come candidato Sindaco di Quarrata, ringrazio le segreterie locali e provinciali dei tre partiti tradizionali del centrodestra per questa opportunità e la fiducia accordatami”.

Stefano Nigi da capogruppo uscente della Lega Salvini Premier, partito che nelle ultime elezioni amministrative del 2017 aveva ottenuto il 9,33 per cento dei voti, si candida a sindaco e avrà dalla sua parte come partiti di coalizione Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Nelle amministrative del 2017 la coalizione di centrodestra (con il leghista Giancarlo Noci come candidato unico) ottenne una percentuale del 14,09 ma allora il quadro politico era ben diverso e assai più frastagliato: i candidati sindaco erano infatti cinque

Stamani in piazza Risorgimento alla presentazione ufficiale del candidato del centrodestra erano presenti i rappresentanti locali dei partiti di coalizione oltre alla responsabile provinciale Sonia Pira e al senatore Manuel Vescovi.

“Questa sfida per la prima volta dopo tanti anni — ha detto Nigi — dà a Quarrata l’opportunità di voltare pagina, di entrare finalmente nel nuovo millennio, di uscire dalla sua decennale decadenza, abbiamo delle opportunità che sono uniche grazie anche al PNRR, se indirizzate nel modo giusto potrebbero portare a una nuova rinascita.

Nostri principali obiettivi rilanciare l’impresa, rilanciare il commercio, il turismo, invogliare la gente a venire a Quarrata e viverla”.

“Centrodestra unito anche a Quarrata — ha detto Sonia Pira — per dare finalmente alla città il cambiamento e il miglioramento che merita. Quarrata è una delle città più grandi della provincia di Pistoia ma non è mai stata valorizzata.

Ha tanto potenziale economico e turistico. Il 12 giugno i cittadini di Quarrata hanno un’occasione storica: mandare a casa il Pd e avere l’amministrazione che meritano, passando dalle parole ai fatti con Stefano Nigi, candidato sindaco del centrodestra”.