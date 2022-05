quarrata. AMMINISTRATIVE 2022, PRESENTATA LA LISTA CIVICA “RIFORMISTI UNITI PER ROMITI SINDACO”

Otto uomini e cinque donne a sostegno del centrosinistra

QUARRATA. Presentata stamani, sabato 7 maggio, nella sede del comitato elettorale di Gabriele Romiti, la lista civica “Riformisti uniti per Romiti sindaco”, di cui fanno parte Quarrata al centro e Italia Viva.

A introdurre i candidati è stata Maria Teresa Noci, che in apertura ha evidenziato quelli che i Riformisti ritengono alcuni tra i punti più rilevanti del programma: la mobilità pubblica, da considerare con lo sguardo orientato al futuro; la cultura e lo sport intesi come risorsa economica, su cui lavorare connettendo l’amministrazione comunale con le tante realtà del territorio; l’innovazione tecnologica per favorire la crescita e lo sviluppo della città oltre i suoi confini.

Compongono la lista otto uomini e cinque donne con esperienze e conoscenze diverse, uniti dal desideri di mettersi al servizio della comunità.

Simone Niccolai, attivo da anni nella politica locale, ha ricoperto il ruolo di assessore all’urbanistica durante il secondo mandato del sindaco uscente Marco Mazzanti.

Marino Michelozzi, già consigliere comunale, vuole contribuire ancora alla crescita di Quarrata, in particolare costruendo spazi dedicati ai giovani e agli anziani.

Valentina Boanini lavora in ambito amministrativo per una società che esporta in tutto il mondo e desidera mettere la sua esperienza a disposizione della città.

Virginia Corrente è la più giovane in lista: ha 22 anni e studia Ingegneria energetica. Il suo obiettivo è lavorare affinché i giovani tornino ad avvicinarsi alla politica.

Vinicio Dali, pensionato e appassionato di sport e del territorio del Montalbano, vuole mettersi in gioco per dare una mano ai suoi concittadini.

Angela Gori ha deciso di riprovare la strada politica dopo anni, guidata da uno spirito di servizio verso la comunità.

Massimo Gori intende supportare la candidatura di Gabriele Romiti perché riconosce in lui autenticità e impegno, soprattutto in tema di rischio idraulico.

Damiano Guerrini, informatico, ha lavorato a lungo a Milano ma a deciso di tornare nella sua Quarrata convinto che sia il posto migliore in cui vivere. Sostiene Romiti perché apprezza le sue capacità di ascolto e risoluzione dei problemi.

Giacomo Innocenti è alla prima esperienza politica, ma apprezza lo spirito costruttivo e propositivo che ha riscontrato nella lista. Antiquario, l’arte è la sua grande passione.

Valentina Innocenti lavora in un’agenzia interinale e affronta la sua prima campagna elettorale con l’obiettivo di supportare la propria comunità.

Franco Nerini, imprenditore in pensione, vuole mettere la sua esperienza professionale a disposizione della città e soprattutto dei giovani che si affacciano nel mondo della politica.

Barbara Pratesi abita al Santonuovo ed è un’artista scenografa. Gira il mondo per occuparsi di cultura, arte ed eventi, e desidera portare il suo bagaglio di conoscenze al servizio della città.

Francesco Scalabrelli ha sottolineato l’importanza di avere al’’interno della lista generazioni diverse in grado di rappresentare efficacemente la città. Laureato in Giurisprudenza, è ispettore del lavoro.

I temi cardine della lista, che hanno trovato pieno appoggio e ascolto da parte del candidato sindaco del centrosinistra Gabriele Romiti sono, per citarne alcuni, la cultura, la formazione, la digitalizzazione della pubblica amministrazione, la connessione con le altre realtà territoriali, passando attraverso lo sviluppo di nuove infrastrutture, ma anche reti viarie alternative, come piste ciclabili e percorsi pedonali.

Sottolineando la grande competenza e capacità di tutti i candidati, Romiti ha ribadito l’“biettivo comune di amministrare un territorio che sia il cuore pulsante dell’area metropolitana, oltre a un modello di innovazione.

[pd quarrata]