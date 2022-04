quarrata. AMMINISTRATIVE 2022, STEFANO NIGI CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA UNITO

L’alternativa concreta a Gabriele Romiti

QUARRATA. “È Stefano Nigi il candidato sindaco della coalizione a Quarrata. Il centrodestra unito per dare alla città di Quarrata un’amministrazione più attenta ai bisogni dei quarratini e pronto a governare con concretezza la città. Siamo convinti che Nigi sia la scelta giusta, solida e pragmatica per cambiare e migliorare una città che merita di meglio della gestione che ha avuto fino a oggi.

Carabiniere in pensione, Consigliere Comunale, da anni impegnato attivamente sul territorio. Finalmente i cittadini il 12 giugno avranno un’occasione unica: scegliere il cambiamento, scegliere i fatti e non le parole”

Così in una nota i tre coordinatori comunali.

Giancarlo Noci Lega

Ennio Canigiani Fratelli d’Italia

Francesca Favi Forza Italia