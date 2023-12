quarrata. ANCHE NEL 2024 TORNERÀ IN PIAZZA RISORGIMENTO IL MERCATO DEI PRODUTTORI AGRICOLI O FILIERA CORTA”

L’iniziativa voluta da Coldiretti e dalla società cooperativa agricola Agrimercato di Pistoia è alla sua dodicesima edizione

QUARRATA. [a.b.] Anche per l’anno 2024 dal 1 aprile al 30 settembre proseguirà a cadenza settimanale ogni giovedì mattina il “Mercato dei produttori agricoli o filiera corta” in piazza Risorgimento promosso da Coldiretti e dalla società cooperativa agricola Agrimercato di Pistoia. Lo prevede una delibera di giunta.

Il mercato dedicato alla vendita diretta da parte dei produttori agricoli di propri prodotti freschi e di stagione provenienti dal territorio completato anche dall’offerta di prodotti del piccolo artigianato e della ristorazione locale dal 2011 è diventato una iniziativa costante con un ottimo riscontro da parte della cittadinanza.

Da una cadenza quindicinale dal 2016 circa il mercato si svolge una volta a settimana dalle 8,30 alle 13,30 con il trasferimento degli operatori da un lato all’altro della piazza dal 1° aprile al 30 settembre qualificandosi ai sensi della normativa regionale di settore come “fiera promozionale” all’interno della Nuova Pianificazione comunale per il commercio su aree pubbliche.

“L’iniziativa – si legge nella delibera – è volta a favorire la conoscenza delle produzioni locali di qualità, a promuovere l’incontro diretto tra produttori e consumatori, ad accorciare la filiera d’acquisto eliminando i passaggi intermedi. Consente di creare opportunità per i piccoli imprenditori e le piccole produzioni, dando vita ad un modello di sviluppo sostenibile; si pone come misura non solo a sostegno all’attività agricola ma anche a tutela della qualità del territorio rurale, il cui presidio da parte degli imprenditori agricoli rappresenta un contributo fondamentale alla cura delle infrastrutture, quali strade, reticoli idraulici e agrari, sistemazioni esterne”.

La fiera promozionale risulta coerente con il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2023-2025 approvato il 27 dicembre 2022 e con il piano integrato di attività e organizzazione del 20 febbraio scorso.