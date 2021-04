quarrata. ANCHE VILLA MEDICEA LA MAGIA CANDIDATA AL PROGETTO “UFFIZI DIFFUSI”

Nell’ultimo consiglio comunale approvate due mozioni presentate da Mariavittoria Michelacci (Gruppo Misto)

QUARRATA. Durante il Consiglio comunale del 30 marzo a Quarrata, sono state approvate all’unanimità le mozioni presentate dalla consigliera Mariavittoria Michelacci del Gruppo Misto di minoranza.

Con la prima mozione, scritta in collaborazione con Luigina Di Lorenzo di Italia in Comune – Pistoia, è stato chiesto alla Giunta di candidare la Villa Medicea della Magia, proprietà del Comune di Quarrata, come sede degli “Uffizi Diffusi”.

Estratto dalla mozione presentata:

«…In data 28 Gennaio 2021, il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, con comunicazione ufficiale sulla propria pagina Facebook ha affermato: “Siamo a lavoro con il Direttore Eike Schmidt per un grande obiettivo: il museo diffuso degli Uffizi in Toscana. La Villa Ambrogiana di Montelupo, le Terme del Corallo a Livorno, la Villa di Careggi a Firenze saranno solo alcuni dei luoghi del progetto Uffizi diffusi. L’immenso patrimonio artistico e culturale delle Gallerie degli Uffizi sarà propulsore del turismo in tutta la regione, valorizzando i singoli territori e restituendo alla comunità immobili non utilizzati e rinnovati. Insieme ai Sindaci ci stiamo impegnando per rendere la Toscana sempre più unita, anche nella cultura!».

La Giunta e il Consiglio tutto hanno approvato all’unanimità la richiesta di «..proporre, nelle sedi, con i modi e con le tempistiche più opportune, Villa Magia quale sede degli Uffizi Diffusi al fine di sviluppare un turismo che possa sostenere le piccole attività ricettive, di ristorazione e di servizi, già fortemente provate da questo periodo pandemico; al fine di rendere Villa Magia autonoma e indipendente rispetto alle sue gravose spese di gestione e manutenzione; al fine di rendere fruibili ai cittadini di Quarrata opere d’arte e di bellezza che tutto il mondo invidia alla Toscana; al fine di tornare a far parlare di Quarrata nel mondo».

Di fatto anche la Contessa Pagnani, ultima proprietaria della Villa prima dell’amministrazione comunale, aveva manifestato il desiderio nelle sue ultime volontà che l’amministrazione acquirente ne facesse un uso solo culturale-didattico.

Il sindaco Marco Mazzanti ci ha tenuto a precisare che l’amministrazione si era già mossa e in data 3 Febbraio aveva già inviato una richiesta di adesione al progetto “Uffizi Diffusi” e quindi non poteva che essere favorevole alla mozione di Mariavittoria Michelacci; farebbe quindi ben sperare di arrivare a un buon risultato, l’intesa, almeno su questo posto punto, tra Gruppo Misto di minoranza e maggioranza di centro sinistra.

Per Luigina Di Lorenzo «le cittadine e i piccoli centri urbani sono una ricchezza intrinseca della storia e del paesaggio toscano. Distribuire su questi territori le meravigliose opere che al momento si trovano nei magazzini degli Uffizi significa aggiungere ulteriore bellezza, storia e meraviglia anche a Quarrata, con tutti i risvolti positivi per la ripresa del turismo e delle attività del commercio. Lasciarsi sfuggire questa occasione sarebbe imperdonabile».

Mariavittoria Michelacci è assolutamente soddisfatta dei risultati ottenuti anche in merito alla richiesta di attribuire la Cittadinanza Onoraria a Patrick Zacki, ingiustamente incarcerato da oltre 1 anno in Egitto per aver esercitato la sua libertà di espressione.

Anche questa mozione è stata approvata con astenuti Lega, H109 e assente M5Stelle. «Seppure si tratti solo di un riconoscimento formale, lo scopo è quello di sensibilizzare più amministrazioni comunali possibili in modo che ognuna riconosca a Zacki la cittadinanza e si arrivi così a toccare la sensibilità del nostro Presidente della Repubblica: se Zacki fosse cittadino italiano forse si potrebbe intervenire in maniera più risoluta. Come le gocce che formano il mare».

Monitoreremo il lavoro di questa Giunta in merito agli sviluppi del Progetto Uffizi Diffusi.

Dal minuto 3:21:00 gli interventi in Consiglio Comunale. https://quarrata.civicam.it/live10-Seduta-del-Consiglio-Comunale-30-03-2021

Mariavittoria Michelacci – Gruppo Misto

Luigina Di Lorenzo – Italia in Comune Pistoia