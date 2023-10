quarrata. ANCORA UNA VALANGA DI RIFIUTI IN GAMBERAIA

Abbandonati una cinquantina di sacchi neri di rifiuti tessili. Legambiente Quarrata: “Bisogna fare di più..”

QUARRATA. [a.b.] Ancora una volta una valanga di rifiuti a deturpare il territorio quarratino. Nei giorni scorsi i volontari di Legambiente hanno individuato e segnalato alle autorità oltre cinquanta sacchi neri stracolmi di stracci tessili.

“Ci troviamo – ha detto il presidente dell’associazione quarratina Daniele Manetti — nell’arcinota, per questi atti illegali, via di Gamberaia lungo il sentiero in sinistra idraulica del torrente Stella tra Valenzatico e Barba. I sacchi molto probabilmente provengono dalle zone limitrofe al comune di Quarrata. Tutti rifiuti che si vanno ad aggiungere a quelli già segnalati questo anno e anche alle 31 tonnellate raccolte dai volontari nel 2022 affidati ad Alia.

Numeri che devono far riflettere per dare avvio a politiche di sviluppo incentrate sulla sostenibilità. Bisogna a questo punto fare di più: l’amministrazione comunale di Quarrata si deve muovere e oltre a riconoscere ai volontari di Legambiente Quarrata il merito di aver fortemente contenuto fino ad oggi, fine Settembre 2023, il propagarsi del degrado in tutto il Comune, deve prendere importanti decisioni sui metodi di controllo affidati alla Polizia Municipale per individuare e sanzionare fortemente le bande di personaggi malavitosi e di singoli cittadini altamente incivili che agiscono sul nostro territorio. Il comune deve prendere immediatamente in considerazione le nostre proposte”.

“Legambiente Quarrata ha annunciato l’adesione alla manifestazione di Legambiente Toscana e di Legambiente nazionale “Puliamo il mondo 2023” con un evento sul territorio da svolgersi in collaborazione con l’ufficio Ambiente del Comune, Alia e le scuole del territorio.

“Una manifestazione — annuncia Manetti — che rafforzerà l’impegno dei nostri volontari a raggiungere ulteriori obiettivi tutti mirati ad eliminare l’inquinamento e il degrado ambientale”.

Lo slogan di questa edizione – la 31° – sarà “Per un clima di pace”.

Il video: https://www.facebook.com/legambientequarrata/videos/676424507753282/