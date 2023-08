quarrata. ANGELA GIGNI, L’ULTIMO GESTO DI PURA GENEROSITÀ: LA DONAZIONE DELLE CORNEE

Domani mercoledì 16 agosto alle 10 i funerali nella chiesa di Santa Maria Assunta. Sale la richiesta per un riconoscimento tangibile

QUARRATA. Quarrata , nonostante il periodo estivo e il ferragosto si sta preparando per dare l’estremo saluto alla sua bibliotecaria speciale, una donna, Angela Gigni, che seppur in pensione da qualche anno, non è mai stata dimenticata.

Intanto si è saputo che su volontà della stessa Gigni, tra l’altro consigliera dell’Avis (associazione volontari del sangue) di Quarrata e attiva anche in Aido a fianco di Carla Pecorini e dopo il consenso espresso dal marito Roberto, si è provveduto a prelevare le sue cornee che permetteranno di curare un’altra persona con gravi problemi della vista migliorandone sostanzialmente la qualità di vita.

Un ultimo gesto, quello della donazione, di grande rilevanza sociale e di pura generosità a conferma della bella persona che era Angela Gigni.

Tra ieri e oggi sono sempre di più le richieste da parte di amici, ex colleghi, conoscenti, frequentatori della biblioteca per un riconoscimento tangibile che ricordi per sempre la figura di Angela Gigni.

Qualcuno vorrebbe che gli si intitolasse una delle sale della biblioteca multimediale di piazza Agenore Fabbri.

Altri invece, con tutto il rispetto per la memoria dell’architetto pistoiese Giovanni Michelucci , come ha proposto per prima Donatella Spinelli, vorrebbero che l’edificio venisse intitolato a Angela Gigni e Carlo Ruben Cappellini, due giganti della cultura locale: Angela vi ha trascorso quaranta anni della sua vita lavorativa; Carlo è stato negli anni Ottanta il coordinatore del comitato di gestione.

“Va intitolata a loro. Intitolare una via, una piazza od un monumento è una questione sempre delicata che merita di essere vista da più angolazioni — scrive l’ex consigliere comunale Andrea Bagattini. In questo caso c’è una sola linea, quella dell’amore per la cultura e la sua divulgazione a tutti e per tutti. Ed una linea non ha angoli, collega solo queste due persone speciali”.

“Entrambi — aggiunge Anna Laura Lunardi —sono stati molto fondamentali per la cultura. Il loro sorriso ci faceva sentire bene. Due persone veramente molto semplici e speciali”.

I funerali di Angela Gigni si terranno domani mercoledì 16 agosto alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta. Al termine della funzione la salma sarà tumulata al cimitero di Santallemura.

Andrea Balli

