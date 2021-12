quarrata. ANMIL CONSEGNA AL SINDACO L’ULTIMO NUMERO DELLA RIVISTA “EPIDEMIOLOGIA & PREVENZIONE”

All’interno un approfondimento sulla esposizione all’amianto negli ambienti di lavoro

QUARRATA. Nei giorni scorsi Daniele Manetti di Anmil Pistoia, ha consegnato al Sindaco Marco Mazzanti l’ultimo numero della rivista specializzata “Epidemiologia &Prevenzione”.

La pubblicazione contiene un approfondimento sull’esposizione all’amianto negli ambienti di lavoro, dal quale si apprende come, negli ultimi 25 anni circa, siano stati registrati, soltanto in Toscana, 2500 casi di mesotelioma, che è un tumore ai polmoni direttamente riconducibile all’esposizione all’amianto.

Il report offre anche indicazioni e informazioni utili sui servizi offerti dal Servizio sanitario della Toscana relativamente alla prevenzione e alla sorveglianza delle malattie professionali amianto-correlate.

“Ringrazio Anmil per avermi consegnato l’ultimo numero della rivista – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – che affronta un tema così importante anche per il nostro territorio, come l’esposizione occupazionale ad amianto”.

[quilici – comune di quarrata]