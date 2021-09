quarrata. ANPIL LA MAGIA, ARREDI IN LEGNO E GIOCHI DA SOSTITUIRE

La Lega presenta una mozione. Stefano Nigi: “Siamo coscienti che per qualcuno preso da grandi temi e grandi progetti, tutto questo possa sembrare una piccola cosa. Ma la gente comune vive anche e soprattutto di piccole cose”

QUARRATA. La Lega presenta una mozione che impegna il Sindaco e la giunta a sostituire gli arredi in legno e i giochi destinati a bambini nell’area del bosco di Villa la Magia a loro dedicato, oltre a predisporre e delegare una più frequente svuotatura degli stessi o in alternativa la loro sostituzione con modelli ben più capienti e coperti.

Spiegano i consiglieri della Lega Stefano Nigi e Giancarlo Noci: “A seguito del rinfocolarsi delle polemiche apparse il 1°settembre sulla pagina Facebook del gruppo Sei di Quarrata se., sull’argomento dei cestini sempre pieni e dei rifiuti lasciati a terra sul percorso che dal parcheggio di via Vecchia Fiorentina I° tronco conduce a Villa la Magia, passando per l’area attrezzata per bambini (con giochi ormai rotti e potenzialmente pericolosi), ci sembra giusto segnalare ai cittadini e ai lettori che già dal 21 agosto scorso abbiamo presentato una mozione (che dovrebbe essere discussa nel prossimo Consiglio Comunale) che impegna il Sindaco e la giunta alla sostituzione degli arredi in legno e dei giochi destinati a bambini nell’area del bosco di Villa la Magia a loro dedicato, oltre a predisporre e delegare una più frequente svuotatura degli stessi o in alternativa la loro sostituzione con modelli ben più capienti e coperti, oltre alla ripulitura e accurata manutenzione del sentiero”.

Continua il consigliere leghista Giancarlo Noci, primo proponente della mozione: “Ci occupammo della cosa già da subito dopo il nostro insediamento in Consiglio Comunale nel 2017. A seguito di nuove segnalazioni ci siamo recati sul posto svariate volte e scattato decine di foto.

Mai una volta abbiamo trovato i cestini svuotati, costatando anche a distanza di diversi giorni la presenza dei medesimi rifiuti nei cestini o rovinati a terra. A nostro avviso l’amministrazione sarebbe già dovuta intervenire da tempo, ma adesso viste anche le condizioni dei giochi per bambini rotti, deteriorati e anche tendenzialmente pericolosi, approfittando che a quanto sembra Villa la Magia dovrebbe entrare a far parte del progetto Uffizi diffusi speriamo che l’Amministrazione voglia provvedere, anche se su questo siamo molto scettici visti i precedenti.

in Consiglio ci hanno bocciato una mozione che chiedeva di installare cestini porta — rifiuti davanti agli Istituti Scolastici con la motivazione che a loro dire i cestini davanti alle scuole sono diseducativi perché i bambini non imparano a fare la raccolta differenziata e poi potrebbero venirci da fuori a abbandonare sacchi neri”.

Conclude il capogruppo Stefano Nigi: “Siamo coscienti che per qualcuno preso da grandi temi e grandi progetti, tutto questo possa sembrare una piccola cosa (su questo che ci occupiamo di piccole cose strumentali il Sindaco al Parco Verde in nostra assenza dice e fa scrivere dal Giornale di Pistoia di averci rimbrottato più volte).

Ma la gente comune vive anche e soprattutto di piccole cose; le piccole cose sommate diventano cose enormi e a nostro avviso la gente ha bisogno di normalità proprio dalle piccole cose: cestini svuotati, pulizia decoro ,erba tagliata, sentieri e strade percorribili e fruibili, scuole che non siano coperte da cumuli di rifiuti come quella di Vignole, sicurezza in tutte le forme che la parola comprende che sono veramente tante, non solo la sicurezza di non venire borseggiati, rapinati o trovarsi le vetrine prese a sassate da (definizione della maggioranza) poveri ragazzi che sono stati troppo in casa e devono divertirsi , ma anche quella di non cadere da una ringhiera non a norma o smurata, di non rimanere fulminati a qualche filo elettrico penzoloni, di non vedere la propria casa e le proprie cose bruciare in un incendio causato dall’incuria, non cadere in moto o in bici in una delle tante buche sull’asfalto, non dover portare i propri figli al pronto soccorso perché si sono fatti male su qualche gioco rotto o mancante delle dovute sicurezze”.

Mozione Manutenzione sostituzione e messa in sicurezza del Piccolo spazio giochi adiacente a Villa la Magia

