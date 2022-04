quarrata. APERTURE STRAORDINARIE DELLO SPORTELLO ALIA

Ad aprile e maggio sei aperture oltre alle ordinarie per assistere i cittadini sull’acconto 2022 inviato

QUARRATA. Lo Sportello Alia sarà aperto in via straordinaria nei giorni 22, 27 e 29 aprile 2022 e 2, 4 e 6 maggio 2022.

L“apertura straordinaria ha l’obiettivo di incrementare le occasioni di assistenza della cittadinanza raggiunta in questi giorni dall’invio delle bollette Tari per l’acconto 2022.

La spedizione domiciliare contiene due avvisi di pagamento, di ugual importo, relativi alle rate di acconto del 30 aprile e 31 agosto 2022.

L’avviso di pagamento del saldo, contenente il conguaglio calcolato sulle tariffe del 2022, sarà spedito il prossimo mese di dicembre con scadenza 20 gennaio 2023.

[comune di quarrata]