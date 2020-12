quarrata. APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2021

Tariffe invariate e tutti i sevizi confermati

QUARRATA. Il Consiglio comunale di lunedì 28 dicembre ha approvato il bilancio di previsione 2021. Sono principalmente due gli aspetti che caratterizzano la nuova manovra: sul fronte delle entrate, non si prevede nessuna variazione di tariffe e imposte, pertanto nel 2021 i cittadini di Quarrata non dovranno spendere di più per Imu, Cosap, Tari, né per tutte le tariffe comunali (ristorazione scolastica, scuolabus, nidi, tariffe cimiteriali, affitto delle sale, oneri di segreteria, ecc.); l’altro versante caratterizzante il bilancio 2021 è quello dei servizi, per i quali si confermano tutti gli impegni degli anni precedenti, con una particolare attenzione nel sostegno alle fasce più fragili della popolazione, ancor più necessario oggi a causa della crisi economica legata alla pandemia, nelle politiche per l’infanzia, nel sostegno alle famiglie, nell’istruzione.

“È per me motivo di soddisfazione – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – esser riuscito anche quest’anno a mantenere inalterate le tariffe e le imposte comunali e, al contempo, confermare in qualità e quantità tutti i servizi. Penso sia un buon risultato, che risponde agli impegni contenuti nel nostro mandato amministrativo e che è stato possibile anche grazie al lavoro dell’intera struttura comunale, che voglio per questo ringraziare”.

I servizi sociali sono un significativo ambito di investimento, considerato prioritario dall’Amministrazione specialmente a seguito della crisi economica legata all’emergenza sanitaria in corso: in proposito già nel 2020 è stato compiuto uno sforzo maggiore per il sostegno delle persone maggiormente in difficoltà, a partire dal finanziamento dell’emporio sociale. Tali sforzi sono confermati nel 2021, al fianco degli impegni sulle politiche di sostegno abitativo, per la disabilità e per la terza età. Si prosegue inoltre l’esperienza degli orti sociali. Un consistente investimento sarà destinato ai servizi educativi comunali, confermando gli impegni sulla ristorazione scolastica, sui nidi d’infanzia, sul trasporto scolastico, che nel 2020 hanno richiesto adeguamenti e ulteriori investimenti in ottemperanza alle misure anticovid.

Si confermano i centri estivi, le attività socio-educative e doposcuola, a partire dal progetto Welcome. Sul fronte della attività culturali si confermano gli impegni per la biblioteca, per la Villa Medicea La Magia e per i principali eventi, rassegne, festival, iniziative, che saranno realizzate compatibilmente con le disposizioni nazionali anti-covid.

Per il 2021 è previsto un considerevole sforzo sul piano delle assunzioni, per lo più volte a garantire il turnover, dopo anni di progressivo ridimensionamento del personale. Sono attualmente in corso le selezioni per l’assunzione di un operaio, due istruttori tecnici per l’Area Tecnica, un bibliotecario, un istruttore direttivo e un istruttore amministrativo per l’Area Servizi alla Persona e un vigile. Sono inoltre previste per il 2021 le assunzioni di un istruttore direttivo e un amministrativo per l’Area Servizi alla persona e altrettanti per l’Area Risorse, un istruttore tecnico per l’Area Tecnica, un vigile e un profilo di livello D per la Polizia Municipale.

Tra gli investimenti, la voce più significativa è rappresentata dalla conclusione della nuova strada tra via Piero della Francesca e via Firenze, finanziata dalla Regione Toscana per un milione di euro, di cui la seconda tranche da 500.000 ricade sul bilancio 2021. Vengono previsti poi 200.000 euro per la manutenzione stradale e 140.000 per l’illuminazione pubblica. Altre opere saranno poi finanziate nel corso del 2021, con l’applicazione dell’avanzo di amministrazione. Da sottolineare come, anche quest’anno, gli oneri di urbanizzazione siano stati correttamente applicati per intero al finanziamento degli investimenti e non siano stati destinati alla spesa corrente.

Le aliquote di Imu e Tasi, l’addizionale all’Irpef, la Tari, tutte le tariffe e le imposte comunali non subiranno alcuna variazione. Non ci saranno aumenti né modifiche di altro genere, dunque, neppure per le rette di mensa, nidi, scuolabus e centri estivi. Per quanto riguarda la lotta all’evasione fiscale si conferma l’impegno in particolare sull’emersione delle attività e dei ricavi non dichiarati, oltreché sull’attività di controllo dei tributi.

