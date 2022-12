quarrata. APPROVATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

Il Sindaco: “Con questo bilancio non lasciamo indietro nessuno, il Comune ha avuto e continuerà ad avere un ruolo di cura e vicinanza al tessuto sociale di Quarrata”

QUARRATA. Il Consiglio comunale di martedì 27 dicembre 2022 ha approvato il bilancio di previsione 2023/2025: si confermano gli investimenti sulla qualità dei servizi, a partire da quelli educativi fino al sociale; previsti investimenti e progetti di ampio respiro orientati alla rigenerazione urbana della città, all’impiantistica sportiva, al restauro e alla valorizzazione della Villa Medicea La Magia.

Risorse in programma anche sul fronte delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile, delle manutenzioni e delle nuove asfaltature.

“Ambizione è la parola chiave del programma di questa amministrazione– afferma il Sindaco di Quarrata Gabriele Romiti – Il nostro è un programma concreto, che intendiamo realizzare con il coinvolgimento attivo e partecipe non solo delle forze politiche, ma anche di quelle sociali, economiche e culturali presenti nel nostro territorio.

Tutti uniti con un unico fine: creare le migliori condizioni di vita per i cittadini di Quarrata e politiche che agevolino lo sviluppo e la ripresa economica, con una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità, di imprese e attività produttive. In questo gioca un ruolo fondamentale l’occasione offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un piano di investimenti importanti che potranno favorire la crescita culturale di Quarrata nei prossimi anni. ”.

Servizi

Sul piano dei servizi alla persona il Comune continuerà ad investire, sviluppando ulteriormente, laddove possibile, le nuove opportunità offerte dai servizi online.

Sul fronte dell’istruzione e dei servizi scolastici, si terrà alta l’attenzione sui plessi, più sostenibili e sicuri grazie agli interventi di efficientamento energetico, adeguamento sismico e antincendio.

Il Comune si impegna a mantenere nel tempo gli elevati standard di qualità e sicurezza dei trasporti scolastici, che si avvalgono di scuolabus dotati di accompagnatore a bordo, e la mensa scolastica a filiera corta con prodotti toscani e biologici d’eccellenza.

Impegni confermati anche sul fronte dei servizi sociali: si prosegue con l’esperienza degli orti sociali e si conferma il sostegno per la disabilità, per la terza età, per il disagio abitativo e sociale.

Confermati i progetti importanti e innovativi, come Welcome Scuola Aperta, il progetto della devianza giovanile e tutti quei progetti che danno risposte ai nostri ragazzi e alle persone più fragili e deboli del tessuto quarratino, priorità assoluta dell’amministrazione Romiti.

Sul fonte delle entrate sono state ritoccate alcune delle aliquote IMU così da avere un maggiore gettito, poter garantire il pareggio di bilancio e di conseguenza garantire i servizi.

Per far fronte all’aumento del tasso inflattivo e al tempo stesso per continuare ad erogare servizi di qualità alle famiglie del territorio, sono state aumentate le rette di mensa, nidi, scuolabus.

Tuttavia, a fronte di un maggiore costo di questi servizi, l’aumento non è stato ribaltato sulle famiglie, anzi il Comune ha aumentato il proprio grado di copertura dei servizi, assumendosi un onere maggiore rispetto agli anni precedenti.

Sul canone unico patrimoniale, verrà applicata un’ulteriore esenzione per quelle che sono le manifestazioni di interesse collettivo e senza scopo di lucro, organizzate dalle associazioni di volontariato che ottengono per le stesse il patrocinio dell’ente, secondo appositi provvedimenti della giunta comunale.

Per quanto riguarda la lotta all’evasione fiscale si conferma l’impegno nel solco dell’equità fiscale oltreché sull’attività di controllo dei tributi.

Investimenti

Messi in campo, derivanti da PNRR, due milioni di euro per il restauro del parco, giardini e manufatti di Villa La Magia, 2 milioni 880 mila euro per la riqualificazione del Polo Tecnologico a Cinema/Teatro, 2 milioni 450 mila euro per la riqualificazione del campo sussidiario al Raciti e 130 mila euro per l’efficientamento energetico.

Altri contributi, non derivanti dal PNRR, sono stati ascritti a bilancio in attesa di finanziamento:

• 670 mila euro per adeguamento antisismico della scuola dei Casini,

• 1 milione 750 mila euro per la messa in sicurezza del ponte di Valenzatico,

• 3 milioni per la cassa di espansione sul rio di Lucciano,

• 347 mila 700 euro per i tre progetti di riqualificazione energetica su Polo Tecnologico, Biblioteca Michelucci e Civetta.

Per il rilancio della città e del mondo produttivo il Comune si impegnerà a rigenerare via Montalbano attraverso un progetto partecipativo, di confronto e ascolto, che partirà il 21 gennaio con il primo incontro a Villa La Magia, dove saranno presenti le eccellenze del territorio e tutti i principali attori interessati allo sviluppo economico, strutturale e ambientale dell’area di via Montalbano e della città di Quarrata.

Si prevede inoltre l’attivazione di due progetti: uno rivolto ai nostri anziani per attività motoria e di socializzazione (per 8 mila euro annui) e l’altro rivolto al contrasto del disagio giovanile (25 mila euro l’anno per sei anni.

Sul fronte delle attività produttive si registrano a bilancio circa 50 mila euro per due studi volti a indagare i flussi turistici e le caratteristiche del tessuto produttivo locale, con l’obiettivo di tracciare la strada da seguire per la ripresa dello sviluppo economico di Quarrata.

“Riteniamo che le decisioni siano state prese nell’interesse della nostra comunità, ha commentato l’assessore al bilancio Tommaso Scarnato, gli interventi contenuti nel bilancio di previsione dimostrano la volontà dell’Amministrazione comunale di dare immediato supporto e prospettive per il futuro alle famiglie e alle imprese del nostro territorio”.

[comune di quarrata]