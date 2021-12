quarrata. APRE OGGI L’HUB VACCINALE PRESSO IL FORUM DELLA BANCA ALTA TOSCANA

La struttura, coordinata dalla Asl Toscana Centro, sarà gestita dai volontari e operatori della Misericordia e della Croce Rossa Italiana Piana Pistoiese

QUARRATA. Apre stamani alle ore 8 il nuovo hub vaccinale di Vignole presso il Forum della Banca Alta Toscana recentemente inaugurato. Nell’ambiente a pieno terra, completamente privo di barriere architettoniche, messo a disposizione dall’istituto bancario presieduto da Alberto Banci l’importante servizio per la piana pistoiese e non solo sarà coordinato dalla Asl Toscana Centro e verrà gestito dalla Misericordia Quarrata e dalla Croce Rossa Italiana Piana Pistoiese con il supporto dell’Ispettorato Regionale Toscana del Corpo delle infermiere volontarie Cri –Crocerossine.

La struttura nei giorni scorsi è stata adibita a presidio per la somministrazione dei vaccini attraverso pareti mobili che hanno suddiviso gli spazi in diversi “ambulatori” attrezzati dentro i quali gli operatori sanitari potranno accogliere e vaccinare gli utenti “in sicurezza e nel rispetto della privacy”.

“Sono già tantissimi i prenotati per i prossimi giorni — ha dichiarato il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti — e questo è testimonianza del fatto che il nuovo hub a Quarrata rappresenta un servizio importantissimo e dalla posizione strategica per l’intera comunità quarratina e per tutta la piana”.

“Ringrazio — ha aggiunto — la banca Alta Toscana per aver messo a disposizione il nuovo bellissimo spazio da poco inaugurato, ringrazio l’Asl Toscana Centro per aver scelto Quarrata e ringrazio le associazioni di volontariato Misericordia Quarrata e Croce Rossa Italiana – Comitato di Piana Pistoiese OdV per essersi messe al servizio della comunità, mettendo in campo i loro volontari per il funzionamento della struttura”.

Nelle previsione della Asl Toscana Centro l’hub di Vignole dovrebbe arrivare a 500 somministrazioni al giorno.

La Banca Alta Toscana oltre a mettere a disposizione gratuitamente l’ambiente sosterrà le spese delle utenze. L’hub che si trova in via IV Novembre è dotato anche di un ampio parcheggio

Chi vuole prenotare il vaccino può farlo al solito indirizzo dell’Asl: https://prenotavaccino.sanita.toscana.it/#/home

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]