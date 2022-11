quarrata. ARBOREO, SI PIANTANO ALBERI AUTOCTONI E DA FRUTTA NEL PARCO DI VILLA LA MAGIA

Il nuovo appuntamento del progetto di rigenerazione urbana promosso dall’associazione temporanea di scopo composta da Pozzo di Giacobbe, Cooperativa Gemma e Istituto Comprensivo Bonaccorso da Montemagno si svolgerà domenica 27 novembre dalle 9,30 alle 16,30

QUARRATA. Domenica 27 novembre a Quarrata, presso il Parco di Villa La Magia, si terrà una nuova giornata evento del progetto Arboreo che coinvolge la comunità per piantare alberi nelle aree verdi pubbliche delle nostre città.

Tutti possono partecipare all’evento e contribuire al processo di rigenerazione umana e del territorio innescato da Arboreo; a partire dalle ore 9.30 fino alle 16.30 circa, con l’aiuto di esperti naturalisti, nel parco della Magia verranno piantati alberi autoctoni

adatti alla zona, fra cui anche alcuni alberi da frutto.

Chi lo vorrà potrà inoltre portare con sé il pranzo al sacco per fare un pic-nic nel parco insieme agli altri partecipanti, e gustare le crepes dolci preparate da ComìComè, il food truck gestito da alcuni ragazzi con disabilità della Valdinievole.

La giornata si svolge in collaborazione con il Comune di Quarrata, che ha supervisionato l’evento lavorando a stretto contatto con i naturalisti di Arboreo per organizzare al meglio la messa a dimora delle piante nel Parco della Magia.

“Sono molto felice di questa iniziativa, che questa volta coinvolge l’area verde pubblica del Parco di Villa La Magia” – ha dichiarato il sindaco Gabriele Romiti.

“Arboreo è un’occasione importante di sensibilizzazione alla cura del verde, alla sostenibilità, ma anche un momento di socializzazione e di impegno comune a tutelare gli spazi verdi della città, preziosi e indispensabili per tutti noi. Piantare alberi e prendersene cura è un’attività gratificante e importante. Chiunque può farlo. Vi aspetto

numerosi a questa giornata!”.

Come sempre, la partecipazione è gratuita e aperta a tutti; chiediamo agli interessati di iscriversi attraverso il modulo Google messo a disposizione e, se possibile, di portare con sé un attrezzo come vanga o vanghetto per agevolare le operazioni.

Alla giornata prenderanno parte anche studenti, genitori e docenti dei due istituti comprensivi di Quarrata “Bonaccorso da Montemagno” e “Nannini”, oltre alla collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia.

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a data da destinarsi.

INFORMAZIONI

Il progetto Arboreo è promosso dall’associazione temporanea di scopo composta da Pozzo di Giacobbe, Cooperativa Gemma e Istituto Comprensivo Bonaccorso da Montemagno, ed è realizzato grazie al contributo del Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei ministri. Oltre alle attività formative e divulgative portate avanti nelle scuole, il progetto persegue l’obiettivo di piantare 1.000 nuovi alberi in aree verdi del territorio individuate dagli studenti attraverso un lavoro svolto in classe con figure di riferimento esperte in materia.

ISCRIZIONI tramite modulo Google: https://forms.gle/QJNVLWDPGa7pyK5B9

Per maggiori informazioni sul progetto Arboreo:

https://www.coopgemma.org/arboreo/

https://www.arboreo.info

[ulivi — pozzo di giacobbe]