quarrata. AREA TECNICA: DA OGGI IN SERVIZIO IL NUOVO DIRIGENTE

L’architetto Alessandro Bertaccini guiderà i servizi Urbanistica ed Edilizia, Lavori Pubblici Ambiente e Protezione Civile, Attività produttive Turismo e Suap

QUARRATA. Da oggi, venerdì 31 dicembre 2021, entra in servizio il nuovo dirigente comunale per l’Area Tecnica.

Si tratta dell’architetto Alessandro Bertaccini, che è arrivato primo nella graduatoria del concorso promosso dal Comune di Quarrata per l’individuazione della figura apicale del Settore tecnico, che comprende i servizi Urbanistica ed Edilizia, Lavori Pubblici Ambiente e Protezione Civile, Attività produttive Turismo e Suap.

Il suo impiego sarà a tempo pieno ed indeterminato.

Bertaccini, nato a Firenze il 22 febbraio 1977, ha conseguito la laurea in Architettura all’Università degli Studi di Firenze e due master post laurea ottenuti rispettivamente al Politecnico di Milano e alla Business School de Il Sole24Ore.

Prima di entrare in servizio a Quarrata il nuovo dirigente era dipendente dal 2014 del Comune di Barberino del Mugello, come posizione organizzativa responsabile del servizio Tecnico (Urbanistica, Lavori Pubblici, Gestione del Patrimonio, Edilizia Privata, Manutenzioni, Ambiente Protezione Civile). Precedentemente ha ricoperto lo stesso ruolo per il Comune di Marradi e ancora prima ha svolto la libera professione di architetto presso studi associati e come libero professionista.

[comune di quarrata]