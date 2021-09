quarrata. ARRIVA IN PIAZZA FABBRI “UN GUSTO GENIALE” ALLA SCOPERTA DEI PRODOTTI DEL MONTALBANO

Domani martedì, per il giorno della Fiera, sarà riproposto il percorso enogastronomico

QUARRATA. Martedì 7 settembre in piazza Agenore Fabbri arriva “Un gusto geniale”, percorso enogastronomico alla scoperta dei prodotti del Montalbano, con degustazione e vendita dei prodotti del territorio.

L’accesso alla manifestazione, che inizierà alle 18 per finire a mezzanotte, sarà completamente gratuito.

Occorrerà soltanto esibire il green pass all’entrata, come previsto dalle normative. Sedici gli espositori presenti, tra produttori di prodotti da forno, miele, olio, vino, carne, latticini e formaggi, farina e legumi e tanto altro da scoprire e assaporare sul posto.

Oltre al percorso enogastronomico, all’interno dell’adiacente piazza coperta del Polo Tecnologico Libero Grassi ci saranno alcuni “Laboratori del gusto”, un viaggio appassionante nel vino, nell’olio e nel pane per imparare a degustare in compagnia e per arricchire e affinare la propria conoscenza del prodotto imparando ad apprezzarne meglio la qualità.

Alle ore 18.30 il laboratorio “Pane Nostrum. Parliamo del Pane Toscano DOP” ci porterà nel mondo del pane e delle farine grazie ad Alessandro Cioni, presidente Consorzio Pane Dop Toscano.

Alle ore 20.00 Franco Pasquini, Capo Panel, guiderà i presenti negli assaggi e nella conoscenza di cinque tipologie di olio extra vergine di oliva. Seguirà un abbinamento olio-cibo per esaltarne qualità, gusto e profumi.

Alle ore 21.30 Valentino Tesi, miglior sommelier AIS 2019, accompagnerà i partecipanti al laboratorio alla scoperta di sette interpretazioni di vino rosso del Montalbano. Seguirà un abbinamento vino-cibo per creare una perfetta armonia tra aromi e sapori.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di prevenzione e contenimento del contagio da Covid, saranno ammesse fino a 20 persone per laboratorio, munite di green pass.

È possibile prenotare ai seguenti contatti: info@stradadileonardo.org – 348 5103185.

[comune di quarrata]