quarrata. ARRIVA L’AGORÀ DEMOCRATICA DEL PD

Il confronto è previsto per domani domenica 12 dicembre al Parco Verde su tematiche green

QUARRATA. Arriva anche a Quarrata l’Agorà democratica, la nuova forma di dialogo, di inclusione e di confronto, fortemente voluto dal segretario nazionale del Pd Enrico Letta, per far tornare il partito dentro la società, “spalancare quella porta chiusa, far entrare popolo e ossigeno, passare dal controllo all’ascolto e al dialogo”.

A Quarrata l’Agorà democratica si terrà domani domenica 12 dicembre, al Circolo Arci Parco Verde, in via Gallicana, a partire dalle 9.00

Il tema centrale della discussione sarà “Idrogeno: oggi è possibile!”.

Sarà un momento per confrontarsi sulle possibilità offerte da questa fonte di energia e sullo sviluppo green del nostro territorio.

I lavori cominceranno a partire dalle 9.00, alle 9.30 ci saranno gli interventi di tecnici ed esperti del settore, alle 11,00 lo spazio sarà per le domande e le riflessioni dei partecipanti.

Dopo il pranzo la discussione riprenderà alle 14,30 per arrivare poi alle conclusioni.

L’incontro sarà sia in presenza che online. Sarà possibile accedere tramite il link indicato https://meet.google.com/wdk-bsww-tkh

Per partecipare in presenza è necessario il green pass.