quarrata. ASFALTATURE, FDI: LAVORI SENZA PROGRAMMAZIONE

Una nota del circolo locale di FdI: “Quarrata continua a sprofondare nell’abbandono e nel degrado, nonostante qualche intervento che ha solo un sapore elettorale: altro che cronoprogramma come afferma il Sindaco Mazzanti”

QUARRATA. Il circolo quarratino di Fdi interviene sulla questione della viabilità a Quarrata a seguito di un recente comunicato stampa diffuso dall’amministrazione comunale.

“Si ha la sensazione che gli interventi di asfaltatura siano eseguiti senza un disegno preciso” affermano dal direttivo di Fdi “certamente si può fare di meglio. Troppo spesso le strade vengono fatte a toppe o per brevi tratti e ciò non risolve i problemi della viabilità. Clamoroso è il caso della nuova rotonda di via Firenze per la quale si sono spese cifre rilevanti e che a oggi vede ancora chiuso il ricongiungimento con via Larga e quasi impraticabili i 100 metri che transitano davanti alla vecchia Chiesa di San Biagio: possibile lasciare quel pezzo di strada nelle condizioni in cui è?”

La nota prosegue anche evidenziando che vi sono altre vie completamente in degrado, in particolare le vie secondarie e tratti stradali che conducono nelle frazioni, per le quali non è dato sapere se è quando si interverrà.

Inoltre c’è la drammatica situazione del pavè dell’ultimo tratto di viale Montalbano, in quello che era il salotto buono di Quarrata. Il tratto di strada è pieno di cedimenti, molte pietre sono uscite dalla sede con grave pericolo per ciclomotori, pedoni e disabili.

“Non si può certo dire — continua la nota del direttivo — che manchino i fondi nel bilancio comunale. Il problema delle strade dissestate va di pari passo con la mancanza di manutenzioni; troppo spesso, dopo aver tagliato i nastri, Mazzanti e la sua maggioranza lasciano le opere nel più totale abbandono.

Molte strade non hanno segnaletica orizzontale (strisce ecc.) ne verticale (cartellonistica divelta, rovinata, ecc.). I marciapiedi, nonostante il promesso taglio dell’erba, sono invasi da piante, fogliame ed erbe e le caditoie sono otturate da anni perché nessuno le pulisce con gravi rischi per la circolazione quando tornerà a piovere”.

“Insomma — si conclude la nota — Quarrata continua a sprofondare nell’abbandono e nel degrado, nonostante qualche intervento che ha solo un sapore elettorale: altro che cronoprogramma come afferma il Sindaco Mazzanti”.

[canigiani — fdi quarrata]