quarrata. ASTA PUBBLICA: IL COMUNE VENDE DUE FIAT PANDA

Le offerte potranno essere presentate entro le ore 12.00 del 3 novembre

QUARRATA. Il Comune di Quarrata, nell’ambito del piano di rinnovo del parco automezzi comunali, ha pubblicato un avviso per un’asta pubblica per l’alienazione di 2 veicoli, suddivisi in altrettanti lotti. Si tratta di due automobili, Fiat Pana, entrambe del 2005, che sono state fino ad ora utilizzate dalla Polizia Municipale del Comune di Quarrata e che saranno sostituiti con altrettanti mezzi a noleggio ad alimentazione elettrica.

La vendita delle auto parte in entrambi i casi da una base d’asta di 800 euro.

I veicoli saranno venduti nello stato di fatto in cui si trovano, secondo la formula “visto e piaciuto” e potranno essere visionati previo appuntamento con il personale del Servizio Finanziario ed Economato, telefonando al numero 0573 771229 o al numero 0573 771270 esclusivamente nei giorni 27 e 29 ottobre prossimi nelle fasce orarie 9.00-13.00 e 15.00-17.00.

L’asta si terrà a mezzo di offerte segrete e l’aggiudicazione avverrà col criterio del prezzo più alto.

È ammessa la partecipazione a più lotti, ma in forma singola: ogni offerta dovrà essere in busta separata con indicato il numero di lotto a cui fa riferimento.

L’offerta dovrà pervenire (in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere riportata l’indicazione del mittente con la scritta in modo chiaro ed inequivocabile “NON APRIRE – OFFERTA PER ASTA PUBBLICA PER ACQUISTO VEICOLI LOTTO NR.____ ”) all’Ufficio Protocollo del Comune di Quarrata, in via Vittorio Veneto 2, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 3 novembre 2020. Oltre questo termine non sarà valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Non farà fede il timbro postale.

Tutte le informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e i relativi moduli da compilare si trovano sul sito del Comune di Quarrata, in home page, al seguente link: https://bit.ly/2Hivhxv.

[quilici — comune di quarrata]