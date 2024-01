quarrata. ATTIVA IN VIA MONTALBANO LA NUOVA SEDE DELLA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE PER QUARRATA E SERRAVALLE

Dal 25 gennaio scorso per la Guardia Medica bisogna recarsi nella Casa della Salute di Quarrata. il sindaco Romiti: ”Primo passo verso la Casa di Comunità”

QUARRATA — SERRAVALLE. La Casa della Salute di Quarrata si è arricchita del servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica).

“Sono molto soddisfatto del trasferimento della sede della Continuità Assistenziale presso la Casa della Salute di Viale Montalbano che come Casa di Comunità Hub di Quarrata garantirà assistenza ai cittadini h24, 7 giorni su 7, diventando pertanto un importante e fondamentale riferimento territoriale”, ha dichiarato il Sindaco di Quarrata Gabriele Romiti.

Seguendo le linee guida nazionali e regionali per la riorganizzazione dell’assistenza territoriale, il presidio è stato, infatti, individuato tra le strutture territoriali presenti nell’ambito dell’Azienda USL Toscana Centro come Casa di Comunità hub: un punto di riferimento per la popolazione dove i cittadini potranno accedere ai servizi sanitari e socio-sanitari erogati dai medici di medicina generale, dai medici specialisti, dal personale infermieristico, tecnico-amministrativo e dai servizi sociali.

All’interno del presidio è già di fatto presente anche un punto di accesso per la presa in carico dei bisogni sanitari e socio-sanitari dei cittadini grazie alla presenza di assistenti sociali e infermieri di famiglia.

L’assistenza primaria erogata dai Medici di Medicina Generale è già da tempo presente all’interno della struttura e dal 25 gennaio scorso ha attivato anche la sede dalla Continuità Assistenziale (ex guardia medica).

Il servizio di Continuità Assistenziale è finalizzato a fornire assistenza medica di primo livello a tutta la popolazione, in situazioni che presentano caratteristiche di non differibilità, ovvero quando il paziente non può attendere il rientro in servizio del medico curante senza danno o rischio per la propria salute. Si ricorda che nei casi di urgenza/emergenza, dovrà essere attivato lo specifico servizio di emergenza chiamando il Numero Unico 112.

In particolare, la Continuità Assistenziale è attiva:

– Giorni feriali: dalle ore 20.00 alle ore 8.00 del giorno successivo

– Fine settimana: dalle ore 8.00 del sabato fino alle ore 8.00 del lunedì

– Festività infrasettimanali: dalle 10.00 del giorno prefestivo fino alle 8.00 del primo giorno feriale

I cittadini accedono al servizio telefonando al numero unico 0573-454545.

Dal 25 gennaio, nel caso in cui sia necessaria una visita ambulatoriale, il medico dunque riceverà i pazienti presso gli spazi dedicati al piano terra del presidio (via Montalbano 364, Quarrata).

