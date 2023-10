quarrata. ATTIVATO ANCHE PER QUESTO ANNO SCOLASTICO LO SPORTELLO DI ASCOLTO E SOSTEGNO PEDAGOGICO

Il servizio rivolto ai genitori, promosso dalla Cooperativa sociale Gemma in convenzione con il Comune è completamente gratuito

QUARRATA. [a.b.] Su iniziativa della cooperativa sociale Gemma di Quarrata in convenzione con l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Quarrata apre anche per questo anno scolastico lo sportello di ascolto e sostegno pedagogico.

Il servizio è rivolto a tutti quei genitori che sentono il bisogno di confrontarsi con un professionista per questioni che riguardano gli aspetti educativi e psicologici della crescita dei propri figli. È possibile richiedere un appuntamento e fissare un colloquio in cui esporre una particolare situazione, chiedere consiglio, e anche semplicemente esprimere dubbi o perplessità che si incontrano come genitori.

Il servizio è di ascolto e consulenza pedagogica è completamente gratuito ed è rivolto a tutti i genitori residenti nel Comune di Quarrata. Lo sportello è attivo tutto l’anno, anche nei periodi di chiusura delle scuole.

I colloqui si svolgono il mercoledì mattina (9:00 – 13.00) e il giovedì pomeriggio (15:00-19.00) presso la sede dell’Associazione Pozzo di Giacobbe a Quarrata (PT), via Fiume, 53.

Per accedere al servizio è necessario prendere appuntamento telefonando al numero 392 8685302 o scrivendo una mail all’indirizzo paola.guarducci@coopgemma.org

Lo sportello è tenuto dalla Dott.ssa Paola Guarducci, Psicologa e Pedagogista.