quarrata. ATTIVATO IL NUOVO SERVIZIO ONLINE PER FARE SEGNALAZIONI AL COMUNE

Inviando un messaggio autenticato al Comune è possibile anche consegnare moduli compilati o indicare errori nelle domande presentate

QUARRATA. Il Comune di Quarrata dà il via ad un nuovo servizio online. Si chiama Comunica con la spunta blu! e servirà ai cittadini per segnalare in modo formale la partecipazione a bandi, concorsi o avvisi, presentare domande, dichiarazioni sostitutive o documenti in alcuni casi richiesti dal nostro stesso ente.

In tutte queste situazioni il carattere formale della comunicazione è dato dal protocollo apposto a quanto presentato dal cittadino. Per ottenerlo il cittadino deve recarsi all’Urp oppure trasmettere il suo documento via PEC o, per alcune pratiche, servirsi dei nostri Servizi Online autenticati.

Con l’avvio di Comunica con la spunta blu! potrà invece scrivere la sua comunicazione, inviare al Comune il suo documento o i suoi documenti allegati, indirizzandoli precisamente al Servizio del nostro ente destinatario e ricevendo immediatamente il numero di protocollo associato, come garanzia della ricezione di quanto inviato.

Ma Comunica con la spunta blu! non si ferma solo a questo.

Infatti può capitare di vedere o vivere anomalie, disservizi o problemi da affrontare che sono di competenza del Comune di Quarrata e volerle segnalare al nostro ente.

Comunica con la spunta blu! serve anche a questo. Offre al cittadino la possibilità di comunicare in modo formale le sue segnalazioni.

Per maggiori informazioni sulla procedura del servizio è possibile chiamare l’Urp ai numeri 0573 771213/220 oppure andare sul sito del Comune di Quarrata alla seguente pagina: https://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10791

[notari — comune di quarrata]