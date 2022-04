quarrata. AUTO FINISCE FUORI STRADA, 25ENNE IN OSPEDALE

L’incidente nel primo pomeriggio di oggi in viale Europa nelle vicinanze della Rotatoria dei Martiri

QUARRATA. I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia sono intervenuti dalla sede centrale alle ore 14,20 circa di oggi, nel Comune di Quarrata in Viale Europa all’altezza della “Rotatoria dei Martiri” per un incidente stradale.

Un’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada rimanendo in bilico lungo la cunetta adiacente alla carreggiata.

Per estrarre il conducente, un giovane 25enne è stato necessario l’intervento tecnico della squadra dei Vigili del Fuoco.

Dopo le operazioni di estricazione il giovane è stato consegnato alle cure del personale del 118 intervenuto con l’automedica e una ambulanza e trasportato all’Ospedale San Jacopo di Pistoia.

I rilievi e gli atti di competenza sono stati eseguiti dai Carabinieri.