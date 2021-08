quarrata. AUTOSTRADA DELL’ACQUA, LE RIPERCUSSIONI NEL COMUNE DI QUARRATA

QUARRATA. Arriva ad uno snodo cruciale il cantiere per la posa della nuova Autostrada dell’Acqua in centro di Firenze che ha preso il via a fine gennaio 2021. Un cantiere “fiorentino” ma che interessa anche il Comune di Pistoia ed i limitrofi Comuni di Agliana, Quarrata e Serravalle Pistoiese che, attraverso la grande condotta che corre lungo la piana, vengono riforniti di acqua potabilizzata dall’Impianto dell’Anconella.

Alle fasi di scavo e di posa che si sono succedute fino ad oggi lungo il viale Lavagnini, il viale Matteotti e Piazza della Libertà, dalle ore 22 di lunedì 9 a mercoledì 11 agosto si terranno i lavori che, tecnicamente, vengono definiti “impatti”, operazioni di collegamento tra le nuove condotte e la rete preesistente, per eseguire i quali sarà messa fuori servizio il tratto di condotta DN 1200 (1 metro e 20 cm di diametro) che corre su viale Matteotti (dall’incrocio con via Lamarmora) e su viale Lavagnini (incrocio con viale Strozzi).

Un doppio intervento realizzato in parallelo per ridurre al massimo i disagi alla popolazione che comunque non potranno essere annullati del tutto, considerata l’importante della infrastruttura acquedottistica interessata.

Questa interruzione di un tratto fondamentale della cosiddetta Autostrada dell’Acqua comporterà infatti l’interruzione dell’apporto di circa 400 l/s che normalmente integra la risorsa a disposizione dei comuni ad ovest del capoluogo regionale e questo avrà effetti sull’approvvigionamento dell’acqua per i cittadini poiché potrà essere solo parzialmente sostituita dalle risorse locali. Nonostante questo l’acqua al “piano strada” anche se con bassa pressione rimarrà disponibile nella gran parte delle località interessate.

ORARI, PROGRAMMA ED EFFETTI DEGLI IMPATTI:

Sul Comune di Quarratal e zone impattate saranno quelle a nord della Statale e confinanti con il Comune di Agliana, ad est (Olmi, Barba, Caserana, Valenzatico e limitrofe ) e le zone a est di via Montalbano (Poggio Secco, via Firenze, Tizzana e limitrofe ) dove si avranno mancanze d’acqua importanti nelle ore pomeridiane e serali e, negli altri momenti della giornata, potrebbero esserci ripercussione per le abitazioni poste ai piani alti e/o prive di autoclave.

EFFETTI ATTESI SUL TERRITORIO

Dalle ore successive all’intervento iniziato alle ore 22.00 di Lunedì 9 Agosto l’interruzione dell’apporto degli oltre 400 l/s che normalmente l’anello idrico pratese e quindi la Provincia di Pistoia riceve da Firenze, comporterà una forte riduzione della risorsa disponibile sui Comuni di Pistoia, Quarrata, Agliana e Serravalle Pistoiese.

Dalle prime ore della mattina di Mercoledì 11 agosto i tecnici provvederanno alle operazioni di progressiva rimessa in esercizio del tratto di Autostrada dell’Acqua interrotto con l’immissione nelle condotte dell’acqua. Questa operazione, che per essere completata richiederà alcune ore (necessarie per il ritorno alla normale pressione d’esercizio dei locali sistemi acquedottistici e per il riempimento dei locali serbatoi) potrà comportare il verificarsi di fenomeni di temporaneo intorbidamento dell’acqua.

INIZIO IMPATTO – LUNEDI’ 9 AGOSTO

Dalle ore 22.00 iniziano le operazioni propedeutiche ma fondamentali dell’impatto finalizzato a collegare le nuove condotte dell’Autostrada dell’Acqua con la rete esistente. Un intervento in parallelo (lato Viale Lavagnini e lato Matteotti) su tubazioni DN 1200 (diametro di 1 metro e 20 centimetri). Le tubazioni dell’Autostrada dell’Acqua preesistenti saranno svuotate dell’acqua presente e quindi si potrà procedere all’ancoraggio delle nuove condotte prima di procedere ai collegamenti tra nuove e vecchie condotte.

FINE IMPATTO – MERCOLEDI’ 11 AGOSTO

Nelle prime ore della mattina si prevede di iniziare le operazioni di progressiva rimessa in esercizio del tratto di Autostrada dell’Acqua interrotto con l’immissione nelle condotte dell’acqua. Al momento della riapertura si potranno verificare temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua e locali rotture sulle reti secondarie. Per il ritorno della corretta pressione d’esercizio su tutti i sistemi acquedottistici coinvolti saranno necessarie alcune ore che serviranno inoltre a riempire i serbatoi locali.

[publiacqua]