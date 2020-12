quarrata. “BABBO NATALE MI HA CONSEGNATO DEI REGALI PER VOI!”

Il Sindaco scrive ai bambini e alle bambine dei nidi e delle scuole dell’infanzia di Quarrata

QUARRATA. Il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti ha scritto a tutte le bambine e tutti i bambini dei nidi e delle scuole per l’infanzia di Quarrata.

Non potendo fare il consueto giro prenatalizio delle scuole per ragioni legate alle norme anticovid, il primo cittadino ha preso carta e penna rivolgendosi direttamente ai più piccoli.

La lettera, in distribuzione in questi giorni nei nidi e nelle scuole per l’infanzia cittadine, è accompagnata da alcuni doni: album, pennarelli e altro materiale per disegnare acquistati dal Comune di Quarrata, confezionati in un pacco dono e consegnati ad ogni classe.

“Ho pensato potesse far piacere – spiega il Sindaco Marco Mazzanti – un piccolo gesto di vicinanza rivolto ai ragazzi, e, attraverso di loro, anche a tutti gli adulti, in questo Natale che non sarà facile per nessuno di noi”.

Nella sua lettera non ha mancato di ricordare Babbo Natale che ogni anno lo accompagnava nel suo giro tra le classi di Quarrata.

Con l’occasione il Sindaco ha voluto anche sottolineare gli sforzi che sta compiendo in questo momento tutto il mondo della scuola e valorizzare il lavoro di insegnanti ed educatori “che nonostante tutti i problemi e le difficoltà legate alla pandemia, sta svolgendo – ha scritto – un lavoro encomiabile”.

“Da quando sono Sindaco, tutti gli anni, prima delle vacanze di Natale, vengo a trovarvi per farvi gli auguri e per portarvi alcuni pensierini – ha scritto Mazzanti ai bambini e alle bambine di Quarrata —.

Quest’anno, purtroppo, l’epidemia di Covid in corso non ci permette di ripetere questa tradizione e devo pertanto rinunciare a fare il giro delle scuole del nostro territorio. Mi dispiace davvero molto non poter ascoltare le vostre poesie, le vostre canzoncine e le rappresentazioni natalizie che solitamente preparate insieme alle vostre insegnanti ed educatrici: vi assistevo sempre con grande gioia e ammirazione e quest’anno mi mancheranno moltissimo!

Non voglio però farvi mancare i miei auguri, che rivolgo con tutto il cuore a voi, alle vostre insegnanti e a tutte le vostre famiglie.

Gli anni scorsi venivo a trovarvi insieme ad un ospite davvero speciale. Vi ricordate chi?

Ero accompagnato da Babbo Natale!!! Lui, lo sapete, ha poteri speciali e, anche in questo periodo molto complicato, ha il permesso di viaggiare in tutta sicurezza in lungo ed in largo per tutto il mondo per consegnare i regali a tutti i bambini e a tutte le bambine. Ebbene, qualche giorno fa è venuto da me e mi ha consegnato personalmente alcuni regali per la vostra scuola! Come vedete, infatti, questa mia letterina non è arrivata da sola, ma è accompagnata da alcuni pacchi destinati alle vostre classi, pieni di pennarelli e di altro materiale per disegnare. Spero che vi piacciano questi regali! Inoltre Babbo Natale mi ha detto di dirvi che vi vuole tanto bene e che spera che siate tutte e tutti delle brave bimbe e dei bravi bimbi. Io, seppur da lontano, vi abbraccio tutti uno ad uno e rivolgo tanti auguri a tutte le vostre insegnanti e a tutto il personale della scuola, che nonostante tutti i problemi e le difficoltà legate alla pandemia, stanno svolgendo un lavoro encomiabile.

Un caro saluto anche alle vostre famiglie e a tutta la nostra comunità rivolgo l’augurio che queste feste ci accompagnino verso un nuovo anno, più sereno di quello che ci stiamo lasciando alle spalle! Un grande abbraccio!!!”.

[quilici – comune di quarrata]