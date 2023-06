quarrata. “BASTA CON I BANDI: IL DEGRADO SI RISOLVE CON LE ASSUNZIONI”

Per il gruppo consiliare di Fdi la vera emergenza è lo stato di abbandono in cui è piombata la città

QUARRATA. Lunedì 26 giugno, nel corso del consiglio comunale di Quarrata, si è tornati a parlare di decoro, argomento assai dibattuto negli ultimi mesi anche tra i cittadini. L’occasione è stata la discussione del punto numero due ossia l’approvazione della quarta variazione del Bilancio di previsione 2023/2025 che prevedeva, tra l’altro, un adeguamento dell’addizionale comunale Irpef pari a euro 238.000,00 annui dal 2023 al 2026. “Fuori dai tecnicismi” hanno affermato i consiglieri del gruppo Fratelli d’Italia “queste maggiori entrate sono soldi che possono essere destinati anche all’assunzione di personale e per questa ragione, con l’ottica di fare sempre un’opposizione costruttiva, abbiamo ricordato al Sindaco Romiti e alla sua giunta che l’amministrazione comunale è in sofferenza di personale da molto tempo.

Oltre, infatti, alla mancanza di addetti nella polizia municipale di cui si discute da mesi, emerge adesso una carenza anche per l’ufficio anagrafe che ha ridotto il proprio orario di sportello e in difficoltà paiono essere anche alcuni uffici interni che rischiano di non poter seguire adeguatamente i bandi intercettati, tra i quali in primo luogo, quelli legati al Pnrr”.

Ma la vera emergenza di questo 2023, a detta dei consiglieri Canigiani, Gori e Santini, è lo stato di abbandono in cui è piombata la città con la nuova amministrazione del Sindaco Romiti e su questo argomento, durante il consiglio comunale, è stata lanciata una proposta ovvero quella di indire un concorso per l’assunzione di una squadra di manutentori che divengano operativi su tutto il territorio comunale, 365 giorni all’anno.

”Il problema delle manutenzioni e del decoro cittadino è infatti sotto gli occhi di tutti e sui social ogni giorno è una gara a documentare le cattive condizioni di vie ciclabili, sentieri, fossi, strade, marciapiedi e giardini abbandonati nella più totale incuria” ha denunciato Ennio Canigiani “occorre assumere almeno quattro persone che abbiano competenze basilari di idraulica, elettricità, edilizia e giardinaggio.

Dotati dei giusti strumenti, una squadra siffatta potrebbe intervenire quotidianamente per tenere sempre in ordine la città e non si dovrebbe ricorrere a continui bandi che spesso vedono aggiudicatarie aziende che vengono da lontano, con personale impreparato e senza mezzi adeguati”.

Stando alla proposta di Fratelli d’Italia, da approfondire in una prossima commissione per gli aspetti legati ai vincoli di bilancio e contemplando le norme in termini di assunzione del personale, si creerebbero quattro nuovi posti di lavoro stabili e si risolverebbe la cronica criticità sul piano del decoro cittadino.

Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ritiene che sia venuto il momento di dare un segnale concreto ai cittadini di Quarrata e auspica che il Partito Democratico la smetta di far finta che vada tutto bene come ha affermato il Sindaco Romiti durante il dibattito in consiglio comunale che ha dipinto Quarrata come una città pulita e ordinata.

“Si affronti il problema del decoro con l’assunzione di una squadra di manutentori agli ordini dell’amministrazione comunale” hanno concluso Canigiani, Gori e Santini.

“Il problema del decoro è serio e non riguarda solo il centro cittadino ma soprattutto le frazioni collinari dove vi sono strade impraticabili e dove ormai impera un senso di totale abbandono e resa da parte dell’amministrazione comunale”.

[gruppo consiliare fdi quarrata]