quarrata. BIBLIOTECA COMUNALE ALLAGATA, PARTE IL SALVATAGGIO DEI LIBRI

Oggi il sopralluogo dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale. Appello ai volontari

QUARRATA. Anche la biblioteca multimediale Michelucci di Quarrata, come gran parte del centro cittadino, è stata allagata. Rimarrà chiusa per qualche giorno. Il piano terreno è stato ricoperto dal fango ma i danni a quanto riferiscono i bibliotecari sono relativamente limitati.

A preoccupare invece sono le condizioni in cui versano i magazzini presenti nel sotterraneo che una giornata di pompe non sono riuscite a liberare del tutto.

“La Soprintendenza — si legge in una nota — ha attivato un’unità di crisi e nella giornata odierna è stato fatto il sopralluogo dei Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale. La forza dell’acqua è stata devastante: divelti gli infissi delle finestre lucernario antintrusione, piegate pesanti porte tagliafuoco, travolto ogni cosa compreso, ovviamente, tanti tanti libri e materiali che documentano la storia del nostro territorio”.

“Siamo già al lavoro per permettere il recupero dei documenti presenti in deposito ma servono braccia per recuperare e salvare il patrimonio librario presente nel magazzino”.

Per questo viene lanciato l’appello a chi ha cuore i libri e la cultura:

“Cerchiamo volontari maggiorenni disponibili a far parte di squadre di 6 persone che a partire da lunedì prossimo sposteranno i materiali alluvionati, li sciacqueranno per togliere sporco e terra, e poi li inseriranno in buste destinate al congelamento.

Le operazioni avverranno sotto il controllo delle autorità competenti per la tutela del patrimonio storico-artistico”.

Le persone che possono aiutare nel recupero di questo importante patrimonio possono scrivere fin da ora all’indirizzo biblio@comune.quarrata.pt.it indicando nome cognome e numero di telefono: saranno contattate dal personale della biblioteca per gli accordi del caso.

“Vi chiediamo pazienza per la risposte: la rete internet va male, così come pure il telefono. Stiamo comunque raccogliendo tutti i nominativi e nei prossimi giorni li contatteremo in base alla propria disponibilità”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]