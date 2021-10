quarrata. BIBLIOTECA: DA OGGI RIAPERTE LE SALE LETTURA

Le sale lettura e lo spazio bambini della Biblioteca Giovanni Michelucci tornano ad essere accessibili al 100% della capienza

QUARRATA. Come previsto dalle nuove disposizioni nazionali, a partire da oggi 12 ottobre 2021 le sale lettura e lo spazio bambini della Biblioteca Giovanni Michelucci di Quarrata tornano ad essere accessibili al 100% della capienza.

Fino ad ora, le sale lettura erano accessibili per solo 6 persone su prenotazione due volte la settimana, mentre da oggi sarà possibile accedere nuovamente a tutti i 24 posti disponibili, anche senza prenotazione (che rimane comunque possibile per coloro che volessero assicurarsi un posto in sala).

Come previsto dalle normative, l’accesso sarà possibile soltanto alle persone munite di green pass (fatta eccezione per i bambini sotto i 12 anni e per coloro che sono esonerati per motivi di salute debitamente certificati).

Il green pass non è invece necessario per restituire o ritirare libri, cd, dvd: in tal caso, il prestito o la restituzione dei materiali avviene all’ingresso della biblioteca. Rimane obbligatoria la prenotazione dei materiali, che avviene su appuntamento.

In biblioteca occorre inoltre rispettare le basilari regole di igiene e di prevenzione del virus, quali la disinfezione delle mani e l’uso corretto della mascherina.

Per prenotare il prestito, la restituzione o il proprio posto in sala lettura è possibile telefonare al numero 0573-774500 nell’orario di apertura della biblioteca e cioè lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 19 e il mercoledì dalle 9 alle 13.

[comune di quarrata]