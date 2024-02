quarrata. BILANCIO FINALE PER “ALLA PARI”

Il progetto è realizzato dal Comune di Quarrata con il centro antiviolenza Aiutodonna.

QUARRATA. Si sta concludendo positivamente, in entrambi gli istituti scolastici quarratini, il progetto “Alla Pari”, realizzato dal Comune di Quarrata con il centro antiviolenza Aiutodonna.

Il progetto, a cui ha aderito l’Istituto Comprensivo Bonaccorso da Montemagno con le classi 5ªA e 5ªB del plesso Fabrizio De Andrè e la classe 1ªH della Scuola Secondaria di 1º grado, ha coinvolto nelle attività sia gli insegnanti sotto forma di formazione e supervisione, sia i genitori.

Questi ultimi riceveranno una restituzione finale sul percorso svolto dai bambini e dalle bambine coinvolti nel progetto.

Le attività e gli strumenti sono stati diversificati in base alle fasi di età degli studenti coinvolti. L’accento è stato posto sull’utilizzo del linguaggio verbale e non verbale e di quanto questo influenzi la nostra percezione rispetto al genere e la diversità, che comporta la messa in atto di comportamenti disfunzionali e discriminanti.

I professionisti che hanno diretto i vari laboratori del progetto sono la dottoressa Marika Buciuni, psicologa, psicoterapeuta, project manager, formatrice; la dottoressa Letizia Ricci, psicoterapeuta, formatrice; la dottoressa Tania Sguerri, psicologa, psicoterapeuta, formatrice; la dottoressa Giulia Vannucci, psicologa, psicoterapeuta, formatrice.

Il progetto, che si pone come obiettivo la diffusione della cultura di genere nel rispetto della diversità e della ricchezza umana, ha previsto un lavoro centrato sullo sviluppo dell’identità di genere, sulla formazione degli stereotipi e dei ruoli sociali, sull’affettività e quindi sulle relazioni tra pari e tra i diversi sessi. La formazione ha lo scopo di fornire strumenti per favorire l’instaurazione di relazioni tra coetanei sane e paritarie.

“Sono convinta, dichiara l’assessore alle pari opportunità Annamaria Turetti, che un approccio educativo, adeguato all’età dei piccoli studenti, chiarifichi agli alunni come tutti siamo immersi negli stereotipi fin da piccolissimi, dia la possibilità ai nostri bambini e ragazzi di osservare in maniera critica ciò che accade loro intorno, e aiuti a scegliere che uomo e donna vogliono essere”.

[comune di quarrata]