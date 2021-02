quarrata. BUON COMPLEANNO VAB, TRENTACINQUE ANNI DI PURO VOLONTARIATO

Tanta strada è stata fatta dai tempi in cui la sede dell’associazione si trovava all’interno di una cella frigorifera dei dismessi Macelli comunali

QUARRATA. Oggi 1 Febbraio l’associazione Vab Vigilanza Antincendi Boschivi Sezione Quarrata Odv compie i suoi 35°anni di volontariato,

“Puro volontariato al servizio della collettività” scrive Alex Mongalieri.

Lo confermiamo anche noi che abbiamo seguito da vicino le vicissitudini dell’associazione dai tempi in cui, lo ricordiamo con una certa nostalgia, l’associazione aveva trovato sede all’interno di una cella frigorifera dei dismessi Macelli comunali, sempre in via Bocca di Gora e Tinaia, dove la Vab dispone oggi di una sede attrezzata e accogliente.

“Il consiglio di sezione della Vab di Quarrata Odv — continua Mongalieri — ringrazia esplicitamente tutti i volontari/e perché senza di loro non saremo arrivati al traguardo dei 35°Anni di duro lavoro, sacrifici e qualche gratitudine… Ma l’importante è crescere sempre di più e aiutare il prossimo in tutti i settori di nostra competenza”.

“Grazie di cuore – conclude — a tutte le persone che credono in noi e ci sostengono tutti i giorni con un semplice grazie”.

Andrea Balli

