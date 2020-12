quarrata. BUONI SPESA: DA LUNEDÌ 14 DICEMBRE È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA

Il comune di Quarrata ha ottenuto dal Ministero dell’Interno 184.753 euro

QUARRATA. Lunedì 14 dicembre aprono i termini per la presentazione delle domande per ottenere i “buoni spesa”.

Il Comune di Quarrata ha infatti ottenuto 184.753,34 euro dal Ministero dell’Interno, quale misura straordinaria di solidarietà alimentare rivolta ai cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà a causa della crisi legata alla pandemia di Covid19.

Tali risorse saranno impiegate dal Comune sia per l’erogazione di buoni spesa (euro 170.000) per l’acquisto di generi alimentari (ad esclusione degli alcolici) presso gli esercizi commerciali aderenti, sia per il rifornimento di generi alimentari e prodotti di prima necessità da distribuire direttamente ai cittadini attraverso il Market Sociale (euro 14.753,34).

Mentre il ritiro dei prodotti all’emporio sociale è riservato alle persone che hanno intrapreso un percorso assistenziale con i Servizi Sociali comunali, i buoni spesa possono essere richiesti anche da coloro che non si sono mai rivolti all’assistenza sociale e che, in ragione della crisi per il Covid19, si trovano in una momentanea situazione di difficoltà.

L’ammontare dei buoni spesa è di 150 euro per una singola persona, con incremento di 50 euro per ciascun altro componente del nucleo familiare (200 euro per 2 persone, 250 euro per tre, ecc.). In presenza di altri benefici l’importo dei buoni potrà essere ridotto. Non sono in alcun modo convertibili in denaro.

Chi può richiederli.

Possono usufruire del beneficio i cittadini residenti a Quarrata che nel 2020 hanno subito una riduzione del reddito a causa dell’emergenza Covid; che hanno un ISEE pari o inferiore a € 12.000 (oppure compreso fra € 12.000 e € 20.000 se la riduzione del reddito è di almeno il 30% rispetto al 2019); che hanno un patrimonio mobiliare familiare (conti correnti, conti deposito, buoni fruttiferi, obbligazioni, ecc.) pari o inferiore a € 12.000; che non possiedono patrimonio immobiliare ad esclusione dell’abitazione principale.

Nel caso in cui il richiedente non abbia presentato l’ISEE, ma sia in possesso dei requisiti il Servizio Sociale professionale, previo colloquio, valuterà la situazione e l’eventuale stato di bisogno. I buoni saranno erogati in via prioritaria a coloro che non godono di altre forme di sostegno pubblico. Sono esclusi da questa specifica misura di sostegno i pensionati, poiché le pensioni non hanno subito variazioni in ragione dell’emergenza.

Come richiederli.

La domanda deve essere presentata entro venerdì il 15 gennaio 2021 in due modi: o online direttamente sul sito del Comune di Quarrata www.comunequarrata.it (previa autenticazione con CNS/SPID); oppure tramite intervista telefonica finalizzata alla compilazione di un modello di richiesta che verrà sottoscritto dal richiedente al momento dell’erogazione dei buoni.

L’intervista telefonica può essere prenotata direttamente tramite il sito internet del Comune di Quarrata oppure telefonando ai numeri 0573771439 e 0573771441 (da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18).

[comune di quarrata]