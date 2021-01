quarrata. BUONI SPESA: SONO GIÀ 114 LE FAMIGLIE CHE LI HANNO RICEVUTI

C’è tempo fino al 15 gennaio per presentare la domanda

QUARRATA. Sono già 114 le famiglie che hanno ricevuto i buoni spesa erogati dal Comune, tramite fondi nazionali, per un totale di 39.200 euro assegnati. Le richieste fin qui pervenute (232 al momento) sono in corso di elaborazione e sono già state eseguite le prime erogazioni a coloro che non godono di altri sussidi pubblici e benefici a sostegno del reddito, i quali hanno la precedenza sugli altri.

I termini per la presentazione delle domande sono aperti dallo scorso 14 dicembre e scadranno il prossimo 15 gennaio.

L’ammontare dei buoni spesa è di 150 euro per una singola persona, con incremento di 50 euro per ciascun altro componente del nucleo familiare (200 euro per 2 persone, 250 euro per tre, ecc.). In presenza di altri benefici l’importo dei buoni potrà essere ridotto. Non sono in alcun modo convertibili in denaro.

Possono richiederli i cittadini residenti a Quarrata che nel 2020 hanno subito una riduzione del reddito a causa dell’emergenza Covid; che hanno un ISEE pari o inferiore a € 12.000 (oppure compreso fra € 12.000 e € 20.000 se la riduzione del reddito è di almeno il 30% rispetto al 2019); che hanno un patrimonio mobiliare familiare (conti correnti, conti deposito, buoni fruttiferi, obbligazioni, ecc.) pari o inferiore a € 12.000; che non possiedono patrimonio immobiliare ad esclusione dell’abitazione principale. Nel caso in cui il richiedente non abbia presentato l’ISEE, ma sia in possesso dei requisiti, il Servizio Sociale, previo colloquio, valuterà la situazione e l’eventuale stato di bisogno.

La domanda deve essere presentata entro venerdì 15 gennaio 2021 e si può scegliere tra due modalità: online (su www.comunequarrata.it previa autenticazione con CNS/SPID) oppure tramite intervista telefonica, che può essere prenotata tramite il sito internet del Comune di Quarrata oppure telefonando ai numeri 0573 771439 e 0573 771441 (da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18).

[comune di quarrata]