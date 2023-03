quarrata. CAKE STAR PISTOIA, TANTAROBA BY FACCENDI VINCE LA SFIDA DELLE PASTICCERIE IN TV

Giudicata su Real Time Tv da Damiano Carrara e Tommaso Foglia la pasticceria di via Vecchia Fiorentina I Tronco supera per un punto “Valiani 1831”. Francesco Faccendi: “La vittoria finale è una ricompensa per tutto il duro lavoro che abbiamo fatto in questi anni e che ogni giorno facciamo”

PISTOIA —QUARRATA. Tantaroba by Francesco Faccendi di via Vecchia Fiorentina Primo Tronco a Quarrata si è aggiudicata l’ottava puntata della sesta edizione di Cake Star. Pasticcerie in sfida 2023, la nota trasmissione di Real Time Tv che vede come giudici Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

La puntata andata in onda ieri sera (con repliche oggi sabato alle 20.20 e domani domenica 5 marzo alle 13.05) ha fatto tappa per la prima volta in provincia di Pistoia coinvolgendo oltre alla pasticceria quarratina anche Caffè Valiani 1831 di via Cavour e Loft 68 di via Vicinale Fonda di Vicofaro, entrambe di Pistoia.

Le tre pasticcerie (rappresentate da Francesco Faccendi, Lucia Meoni e Monica Meloni) hanno tentato di convincere i giudici e i loro stessi avversari di avere tutte le carte in regola per vincere: attraverso dei voti tra 0 e 5, ogni contendente è stato giudicato per l’estetica della pasticceria, il cabaret delle paste e il pezzo forte, scelto da loro stessi.

I voti dei contendenti sono stati svelati direttamente davanti al proprietario alla fine degli assaggi; i voti di Damiano e Tommaso sono rimasti invece segreti fino all’ultimo momento.

La classifica parziale della puntata vedeva in testa la Pasticceria Valiani 1831 con 19 stelle, seguita da Tantaroba con 18 stelle e da Loft 68 con 16 stelle. I voti di Carrara e Foglia, sommati al punteggio parziale, hanno dato però la vittoria alla pasticceria Tantaroba con ben 41 stelle totali. 40 stelle totali per Caffè Valiani 1831 e 38 stelle per Loft 68.

La pasticceria Tantaroba di Francesco Faccendi a Quarrata è un locale grandissimo, con un’offerta incredibile di dolci gustosi e di salato, come il nome promette. Al vincitore è andato un premio in denaro di 2mila euro.

“Preparare il locale per la registrazione — ha scritto Faccendi — è stato un grande impegno in un periodo di forte lavoro e pressione come il Natale. La vittoria più grande è stata quella di riuscire ad organizzare tutto alla perfezione grazie al nostro fantastico team che, anche nei momenti più difficili, non ha mai perso il focus sull’obiettivo finale.

La vittoria finale è una ricompensa per tutto il duro lavoro che abbiamo fatto in questi anni e che ogni giorno facciamo. Grazie a tutti ragazzi, questo dimostra che volendo niente ci può fermare e possiamo fare cose bellissime (…e buonissime)”.

La puntata è anche visibile on demand di Sky Go, applicazione di streaming a disposizione per gli abbonati di Sky.

Andrea Balli

