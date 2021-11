quarrata. CAMP INVERNALE ALL’INSEGNA DELLO SPORT E DEL DIVERTIMENTO

Lo organizza lo Sporting Club Selva Bassa in collaborazione con l’Usd Olimpia. Iscrizioni aperte

QUARRATA. [a.b.] Dopo il successo riscosso con le iniziative estive in collaborazione con l’Usd Olimpia, lo sporting club Selva Bassa ha organizzato un Camp invernale all’insegna dello sport e del divertimento. Saranno promossi in particolare per un numero limitato di partecipanti (al massimo una sessantina tra bambini e ragazzi) tre diversi “camp” a seconda dell’età: grandi (da 6 a 12 anni), cuccioli (da 3 a 5 anni) oltre al baby parking (2 anni).

Oltre a tantissime discipline sportive (calcio, tennis, ginnastica, pallavolo, pallamano, danza) una decina di operatori altamente qualificati metteranno a disposizione la propria esperienza per aiuto compiti, laboratori natalizi, attività outdoor e orienteering. I camp si terranno nell’ultima settimana del mese di dicembre (dal 27 al 30 e il 31 su prenotazione) e nella prima di gennaio 2022 (dal 3 al 7 escluso il 6 gennaio).

Le attività su svolgeranno dalle 7,30 alle 14 oppure dalle 7,30 alle 17.

Per i più piccoli previsti anche laboratori di psicomotricità, gioco palla, gioco dance, tennis e laboratori di cucina. Info e iscrizioni: 366/7766503 oppure www.sportingclubselvabassa.com.

Altre info nel volantino.