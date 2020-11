quarrata. CAMPO SPORTIVO BENNATI, APPROVATO IL PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE

Lo scorso lunedì 9 novembre, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di “Ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione di fabbricato e porticato a servizio del centro sportivo L. Bennati a Quarrata”

QUARRATA. Proseguono gli investimenti dell’Amministrazione comunale sull’impiantistica sportiva cittadina. Lo scorso lunedì 9 novembre, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di “Ristrutturazione edilizia tramite demolizione e ricostruzione di fabbricato e porticato a servizio del centro sportivo L. Bennati a Quarrata”, redatto dall’architetto incaricato Luca Vergari e seguito dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di Quarrata.

L’intervento, dal costo previsionale di 263.000 euro interamente finanziato con risorse comunali, prevede la ristrutturazione dell’impianto ed in particolare la demolizione e ricostruzione del locale posto all’ingresso del campo sportivo e adiacente agli spogliatoi. Il fabbricato, di scarsa qualità relativamente alle sue caratteristiche architettoniche, agli elementi costruttivi e ai materiali, è oggi utilizzato come locale di servizio e, in parte, come magazzino e si presenta come non adeguato alle necessità dell’impianto.

Conseguentemente l’Amministrazione ha deciso di intervenirvi con la sua demolizione e con la ricostruzione, nella stessa posizione, di un fabbricato dotato anche di porticato esterno in legno. Il nuovo locale accoglierà una sala, utile per le riunioni e le attività associative della società che gestisce l’impianto (oggi è la Asd Us Olimpia Spedaletto), uno spazio ad uso cucina con possibilità di somministrazione, e servizi igienici.

Sarà ristrutturato anche l’attuale locale ad uso ufficio, che, oltre a mantenere un ingresso indipendente, sarà accessibile anche dall’interno della nuova struttura.

“Con questo intervento – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – andiamo a dare un ulteriore, importante segnale al mondo dello sport cittadino: sono ormai alcuni anni, infatti, che l’Amministrazione sta investendo ingenti risorse per adeguare l’impiantistica sportiva alle esigenze, sempre nuove, delle varie discipline. È un percorso graduale, ma costante, che ha l’obiettivo di migliorare tutti gli impianti comunali, così da renderli accoglienti, belli ed efficienti soprattutto per l’attività sportiva dei bambini e dei ragazzi”.

Il fabbricato oggetto di intervento sarà adeguato alle normative vigenti, con particolare riferimento a quella sismica, energetica, impiantistica, igienico sanitaria ed all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Conclusa ormai la fase di progettazione, il Comune sta ora lavorando alla predisposizione della gara, che sarà bandita nei prossimi giorni, con l’obiettivo di concludere l’aggiudicazione dell’intervento entro la fine dell’anno e programmare l’avvio dei lavori per la prossima primavera.

L’intervento non comporterà la sospensione dell’attività sportiva, ma renderà necessarie alcune modifiche rispetto alle modalità di accesso all’impianto, al fine di rendere possibile l’allestimento del cantiere.

