quarrata. CAMPO SPORTIVO CARAMELLI, RIPRENDONO I LAVORI

Il sindaco Mazzanti risponde ad una interrogazione della Lega Salvini Premier

QUARRATA. [a.b.] Dopo una prima partenza i lavori di rifacimento degli spogliatoi del campo sportivo Caramelli hanno subito una battuta d’arresto. A questo proposito nell’ultimo consiglio comunale il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti ha risposto ad una interrogazione presentata dal gruppo consiliare della Lega Salvini Premier.

“Dopo una prima partenza – ha detto il consigliere Giancarlo Noci – consistita in una delimitazione tramite transennamento dell’area di cantiere, nello sbancamento e accatastamento di materiali terrosi di risulta, nel getto delle fondamenta e il collocamento di container spogliatoio e bagno chimico per le maestranze i lavori sembrano apparentemente fermi”.

“I lavori – ha risposto Mazzanti — stanno seguendo l’iter che prevede anche l’analisi del terreno. Sono stati quindi sospesi per una decina di giorni. Le analisi arrivate nel frattempo permettono il conferimento in discarica dei terreni. Il termine lavori non cambia. I lavori si concluderanno entro settembre 2022”.