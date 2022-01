quarrata. CAPANNONE IN FIAMME, DANNI INGENTI. LEGAMBIENTE: QUALI CONSEGUENZE PER L’ARIA?

Manetti sul posto con l’analizzatore per polveri fini

QUARRATA. Sarebbero ingenti i danni provocati dall’incendio scoppiato nel primo pomeriggio di oggi in un capannone adibito a falegnameria all’altezza di viale Europa 178 tra Quarrata e Campiglio.

Hanno operato tutto il pomeriggio numerose squadre dei Vigili del Fuoco, tuttora sul posto per la bonifica e le indagini del caso.

Sul posto chiamati da alcuni residenti anche Daniele Manetti e Claudio Colzi di Legambiente Quarrata.

“A quanto ci e stato detto all’interno di questo capannone c’era una lavorazione di falegnameria per divani e poltrone e aspettiamo che le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco diramino un comunicato per conoscere la dinamica dell’incendio”.

“Legambiente Quarrata tutela il benessere dei cittadini e l’ambiente e per noi —ha spiegato Manetti — è importante stabilire attraverso i nostri analizzatori per polveri fini, condizioni meteo permettendo, se durante l’incendio sono state emesse forti concentrazioni di polveri fini PM 2.5 e faremo entro domani il punto della situazione”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]