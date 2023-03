quarrata. CARNEVALE DI VALENZATICO: VINCE IL CARRO “OH CIELO!”

Consegnato il ricavato della lotteria alla Fondazione Meyer Firenze

QUARRATA. Con la cena sociale che si è tenuta nella bella location di Valerio Ricevimenti, la proclamazione del carro vincitore e l’estrazione dei biglietti della lotteria, si è conclusa l’edizione 2023 de “Il Carnevale di Valenzatico”.

Si è aggiudicato il primo posto il carro Oh Cielo!, al secondo posto Il Circo Marino, al terzo The Flintstones 2023.

Questi invece i biglietti estratti che si sono aggiudicati i premi messi in palio con la lotteria del Carnevale:

1°PREMIO. Biglietto N 00621

2°PREMIO. Biglietto N 01355

3°PREMIO. Biglietto N 03555

4°PREMIO. Biglietto N 02822

5°PREMIO. Biglietto N 01795

Durante la cena, a cui erano presenti il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti, l’assessore Mariavittoria Michelacci, il consigliere comunale Giovanni Malentacchi, il vicepresidente della Banca Alta Toscana Alessandro Pratesi, è stato consegnato un contributo di 1.000 euro, ricavato della lotteria del carnevale, a Emmanuele Bittarelli, rappresentante della Fondazione Meyer di Firenze.

Non sono mancati poi i ringraziamenti a tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

[notari — comune di quarrata]