quarrata. CELEBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE IN FORMA PRIVATA

QUARRATA. Quest’anno l’Amministrazione comunale di Quarrata celebrerà il 4 novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, in forma privata.

La decisione è stata presa dal Sindaco Marco Mazzanti per ridurre al minimo le occasioni di contagio tra le persone.

Nel corso della mattinata di oggi, mercoledì 4 novembre, dunque, il Sindaco, accompagnato solamente dal Comandante della Polizia Municipale Marco Bai, deporrà una corona di alloro davanti al Monumento ai caduti in via Vittorio Veneto 2 e successivamente si sposterà a Tizzana per depositare la corona al Parco della Rimembranza.

[comune di quarrata]