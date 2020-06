quarrata. CENTRI ESTIVI ANCHE PER I BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE

QUARRATA. Sono aperte le iscrizioni per “R-Estate a scuola”, il centro estivo organizzato dall’associazione Pozzo di Giacobbe e dalla cooperativa sociale Gemma nell’ambito del progetto “Welcome” promosso e finanziato dal Comune e dagli istituti comprensivi “Bonaccorso da Montemagno” e “Mario Nannini”.

L’attività è rivolta a bambine e bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado e si articola in tre turni fissi:

1° turno: 22 giugno – 3 luglio

2° turno: 6 luglio – 17 luglio

3° turno: 20 luglio – 3 agosto

Le attività si svolgeranno presso la scuola primaria di Vignole e la scuola primaria di via Torino per quanto riguarda le scuole primarie, e presso la sede del Pozzo di Giacobbe in via Fiume n°53 per le secondarie di primo grado.

È possibile scegliere fra due modalità di frequenza: solo al mattino, in orario 8.30 – 12.30, oppure solo al pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30; questa doppia possibilità di scelta permetterà a più bambini di usufruire del servizio, vivendo un momento di gioco e di socialità in questo periodo difficile.

L’edizione di quest’anno è stata infatti rimodulata secondo le linee guida per i centri estivi e le attività ludico-ricreative (all. n.8 al Dpcm del 17 maggio) e sulla base delle successive disposizioni regionali.

I partecipanti saranno organizzati in micro-gruppi di 7 bambini al massimo per quanto riguarda le primarie, mentre sono previsti gruppi di 10 ragazzi per le secondarie di primo grado; ogni gruppo sarà seguito da un operatore che rimarrà lo stesso per tutto il periodo.

Oltre al tempo dedicato ai compiti, sono previste attività ludico ricreative da svolgere all’aperto, fra cui l’orto sinergico, attività di animazione, un laboratorio musicale, e molto altro. In caso di maltempo tutte le sedi dispongono di locali al coperto che permettono il rispetto della distanza fisica di sicurezza tra i partecipanti. La mascherina è obbligatoria per adulti e bambini al momento di ingresso e di uscita, e durante le attività al chiuso, nel caso non fosse possibile mantenere la distanza di sicurezza.

“Con l’avvio del Centro estivo finalmente bambini e ragazzi possono incontrarsi di nuovo in un contesto educativo pronto ad accoglierli in sicurezza e capace di offrire loro quelle occasioni di gioco, di studio e di socializzazione fortemente sacrificate dal lungo periodo di lockdown – afferma la presidente del Pozzo di Giacobbe Daniela Gai. “R-Estate a scuola si inserisce in un quadro più ampio di collaborazione tra soggetti del Terzo settore, Comune e Istituti Comprensivi che ha reso in questi anni il territorio di Quarrata un’eccellenza a livello nazionale nel processo di costruzione di Comunità educante”.

“Welcome Scuola Aperta – afferma il sindaco Marco Mazzanti – è un progetto nel quale l’amministrazione crede molto e per questo vi investe notevoli risorse economiche. Nell’ambito di questo progetto, abbiamo promosso i centri estivi per la fascia di età da 6 ai 14 anni, che hanno il duplice scopo, da un lato di offrire un supporto alle famiglie, e specialmente ai genitori che lavorano, e dall’altro di proporre un’occasione di socializzazione per le bambine e i bambini che in queste settimane hanno dovuto rimanere a casa, lontano da scuola e dai propri compagni”.

Le iscrizioni sono aperte dal 10 giugno fino ad esaurimento posti; qualora i posti dovessero terminare velocemente, sarà attivata una lista di attesa. Per ricevere tutte le informazioni riguardanti le modalità di iscrizione, i costi e ulteriori dettagli sulle procedure di sicurezza, è possibile contattare la Cooperativa Sociale Gemma dal lunedì al venerdì con orario 8.30/12.30 – 14.30-18.30 al numero 324 7990392 (Benedetta).

Il centro estivo “R-Estate a scuola” fa parte delle attività del progetto “WelComE”, per questo motivo sarà data precedenza all’inserimento di ragazzi individuati dai partner del progetto. I restanti posti disponibili saranno assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande, previo appuntamento per l’iscrizione. WelComE – Welfare e Comunità Educante è un progetto selezionato da Con i bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

[comune di quarrata]