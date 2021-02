quarrata. CENTRO PER L’IMPIEGO. IL COMUNE SISTEMA L’INGRESSO ESTERNO

QUARRATA. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori per la sistemazione dell’ingresso esterno del Centro per l’Impiego di Quarrata, che si trova in via IV Novembre 119 a Vignole. L’immobile, di proprietà del Comune, è stato dato da tempo in convenzione alla Regione Toscana per accogliere le funzioni di competenza regionale del Centro per l’Impiego.

L’intervento prevede la demolizione dell’attuale muro di recinzione, ormai deteriorato e inclinato verso la strada a causa della spinta delle radici degli alberi, e la costruzione di un marciapiede su tutto il fronte dell’edificio, della larghezza un metro e mezzo, oltre alla realizzazione di una piazzola dotata di pensilina coperta per la fermata del l’autobus.

L’intervento è completamente finanziato con risorse comunale per una spesa complessiva di euro 34.000.

Il progetto è stato approvato ed affidato all’Impresa Lorenzini Srl di Ponte Buggianese.

[comune di quarrata]