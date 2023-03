quarrata. CHIUDE PER TRE GIORNI IL CANCELLO DI INGRESSO DI VILLA LA MAGIA

Nei giorni dell’8, 9 e 10 marzo saranno installate lungo il viale le nuove telecamere di videosorveglianza. I pedoni e le biciclette potranno accedere al parco da altri ingressi

QUARRATA. Si avvisa la cittadinanza, che per consentire l’installazione delle nuove telecamere di videosorveglianza lungo il viale, nei giorni 8-9-10 marzo, non sarà possibile per macchine, pedoni e biciclette entrare dal cancello principale di Villa La Magia.

I pedoni o le biciclette potranno comunque passare da altri accessi per accedere al parco, come i sentieri che partono dall’area di sgambatura dei cani e da via San Gregorio.

La zona interdetta al pubblico andrà dal cancello principale ai locali della Tinaia.

[notari — comune di quarrata]