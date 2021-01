quarrata. CHIUSO AL TRAFFICO UN TRATTO DI VIA BOCCA DI GORA E TINAIA

Iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rotonda

QUARRATA. Da stamattina, giovedì 21 gennaio, fino a venerdì 29 gennaio rimarrà chiuso il tratto di via Bocca di Gora e Tinaia che va dall’incrocio con via Piero della Francesca fino all’ingresso del Centro di Raccolta Eco.

L’interruzione è necessaria per la realizzazione della nuova rotonda che disciplinerà l’incrocio tra via Bocca di Gora e Tinaia ed il nuovo tratto di strada tra via Firenze e via Piero della Francesca.

Per raggiungere Eco e la sede della Croce Rossa sarà possibile entrare in via Bocca di Gora e Tinaia da via Firenze in quanto è stato momentaneamente ristabilito il doppio senso di marcia in quel tratto di strada.

[comune di quarrata]