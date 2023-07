quarrata. CINEMOVING. A LUGLIO TORNA IL CINEMA ALL ’APERTO NELLE FRAZIONI

Il sindaco Romiti “Dieci proiezioni gratuite per una serata di evasione e spensieratezza”

QUARRATA. Ritorna tutti i giovedì e venerdì di luglio (con due appuntamenti in agosto) “Cinemoving”, il cinema itinerante nelle frazioni di Quarrata.

“Raccolto il successo dell’anno scorso, torniamo a proporre dieci proiezioni gratuite per offrire alla cittadinanza una serata di evasione e spensieratezza” dichiara Gabriele Romiti, sindaco di Quarrata, per introdurre l’iniziativa.

Dei dieci film selezionati sono infatti sette le commedie, perlopiù italiane, tra le quali “Corro da te” con Pierfrancesco Favino e Miriam Leone e “Sette ore per farti innamorare”, con Giampaolo Morelli e Serena Rossi, “Tutti per Uma” con Antonio Catania e Lillo.

Completano il programma accanto alle commedie, “Sotto le stelle di Parigi”, genere drammatico, che racconta la storia di Christine, una donna senza fissa dimora che vive nei bassifondi di Parigi, “No time to die” , film di azione con Daniel Craig e Ralph Fiennes, e per i più piccoli “Troppo cattivi” , la storia controversa di una banda di animali criminali che vogliono diventare buoni.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21.30.

Di seguito il programma

Giovedì 6 luglio, “Amiche in Affari” (2020) – di Miguel Arteta con Rose Byrne, Tiffany Haddish e Salma Hayek #commedia – Piazza della Chiesa Ferruccia.

Venerdì 7 luglio, “Tutti per Uma” (2021) di Susy Laude con Antonio Catania e Lillo #commedia – Spazio retrostante la Chiesa di Santonuovo

Giovedì 13 luglio, “7 ore per farti innamorare” (2020) – di e con Giampaolo Morelli #commedia – Parcheggio Gabriella Spalletti a Lucciano

Venerdì 14 luglio, “Corro da te” (2022) di Riccardo Milani con Pierfrancesco favino e Miriam Leone. #commedia – Giardino pubblico “Caterina e Nadia Nencioni”- Ronchi

Giovedì 20 luglio, “Il matrimonio di Rosa” (2020) di Iciar Bollain con Candela Peña e Sergi Lopez. #commedia – Piazza della Chiesa a Valenzatico

Venerdì 21 luglio, “La cena perfetta” (2022) di Davide Minnella con Salvatore Esposito e Greta Scarano. #commedia – Area giochi Serafina Nesti a Caserana

Giovedì 27 luglio, “No time to die” (2021) di Cary Fukunaga con Daniel Craig e Ralph Fiennes #azione – Piazza della Chiesa Tizzana

Venerdì 28 luglio, “Marry me” (2022) di Kat Coiro con Jennifer Lopez e Owen Wilson. #commedia – Parcheggio campo sportivo Caramelli Vignole

Giovedì 3 agosto, “Sotto le stelle di Parigi” (2020) di Claus Drexel con Catherine Frot e Mahamadou Yaffa. #drammatico – Scuderie della Villa Medicea La Magia Quarrata

Venerdì 4 agosto, “Troppo cattivi” (2020) di Pierre Perifel con Sam Rockwell e Awkwafina. #animazione – Piazza della Chiesa a Catena

[comune di quarrata]