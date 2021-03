quarrata. CINGHIALE IN DECOMPOSIZIONE TRA I RIFIUTI, LA NUOVA SEGNALAZIONE DI LEGAMBIENTE

Manetti e Ascani: “Per problemi di igiene è urgente rimuovere l’animale e ripulire l’area dai rifiuti”

QUARRATA.[a.b.] Un grosso cinghiale in decomposizione. “Un grande casino per fare una segnalazione ufficiale” scrive Daniele Manetti, presidente di Legambiente Quarrata. A caccia di discariche sul territorio questa volta nel sopralluogo di Manetti accompagnato da Antonio Ascani, volontario dell’associazione quarratina è stato avvistato tra i rifiuti anche un grosso esemplare di cinghiale già in decomposizione.

Legambiente ha immediatamente segnalato la presenza della carcassa dell’animale in un piccolo sentiero nelle vicinanze di via Firenze.

“È urgente — ha dichiarato Manetti – per problemi di igiene intervenire quanto prima con addetti specializzati e al contempo dovranno essere rimossi anche i rifiuti, che sono stati abbandonati ultimamente durante l’emergenza covid , nell’area circostante.

Come associazione, in questo momento difficile, dovuto all’imperversare del coronavirus, come da accordi ed in grande collaborazione con l’ufficio ambiente del Comune di Quarrata, ci limitiamo a segnalare i rifiuti abusivi presenti sul territorio e gli abbruciamenti e le emissioni illegali, rispettando le leggi e le raccomandazioni per tutelarsi dal covid.

Invitiamo tutti i cittadini, in questo difficile momento a non toccare nessun tipo di rifiuto che si trovi per terra. È poi indispensabile portare i rifiuti ingombranti e indifferenziati al Centro Eco e munirsi delle protezioni di sicurezza individuali per la loro consegna. È da veri incivili smaltirli e continuare a gettarli nella frazioni di pianura quando esiste un servizio per accoglierli” conclude Manetti.