quarrata. COMPLETATI I LAVORI DI MANUTENZIONE NELL’ANPIL LA QUERCIOLA

QUARRATA. Si sono conclusi i lavori del taglio straordinario dell’area naturalistica “La Querciola”.

Nello specifico si è trattato di interventi urgenti di pulitura degli argini per facilitare la manutenzione puntuale dei percorsi, con particolare attenzione ai percorsi sterrati.

Il taglio è stato eseguito in tre modalità: a mano, con decespugliatore e con mezzo meccanico.

L’importo dei lavori ammonta a 7.300,00 euro.

Oltre a garantire il mantenimento di un ecosistema tra i più significativi della piana pistoiese per la conservazione della biodiversità, la riproduzione della fauna e lo sviluppo della vegetazione tipica delle zone umide, la Querciola è diventata un luogo fortemente frequentato da persone di tutte le età, scolaresche e gruppi di vario genere per osservare e vivere uno spicchio di natura incontaminata passeggiando lungo i percorsi e sostando nei punti di avvistamento.

“Per questo — dichiara il sindaco Gabriele Romiti — è fondamentale preservarla e tutelarla”.

