quarrata. COMUNE, IL SEGRETARIO GENERALE GRAZIA RAZZINO VERSO CAMPI BISENZIO

Sarebbe stata la dottoressa Razzino (in servizio dal luglio scorso) a chiedere il trasferimento in altro comune

QUARRATA. [a.b.] Il segretario generale del comune Grazia Razzino, in servizio a Quarrata dal luglio scorso, dopo pochi mesi di lavoro ha chiesto il trasferimento in altro comune non aspettando il termine naturale del mandato del sindaco Marco Mazzanti.

Come si evidenzia nel documento che alleghiamo la nuova destinazione sarà Campi Bisenzio. Il suo nome compare nei procedimenti di nomina al 10 novembre 2020 emanati dal Ministero dell’Interno.

La dottoressa Razzino in base all’avviso 50 di nomina del segretario a ottobre ha fatto pervenire al sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, comune di categoria 1/B, la propria manifestazione di interesse alla nomina corredata dal proprio curriculum dal momento che dal 1 novembre la sede sarebbe risultata vacante.

È stato infatti il sindaco di quel comune ad attingere all’albo dei segretari comunali per l’individuazione e la nomina della dottoressa in possesso dei requisiti necessari.

Nel luglio scorso la dottoressa Razzino era subentrata a Lucio Luzzetti (segretario generale del comune di Quarrata dall’ottobre del 2017 fino a marzo 2020 quando ha preso incarico al comune dell’Aquila).

Nel Comune di Quarrata, oltre al ruolo di Segretario generale, la dottoressa Razzino aveva assunto anche l’incarico di dirigente dell’Area 2 “Servizi alla persona e di supporto amministrativo”, che comprende i servizi Affari generali e attività negoziali, Cultura e comunicazione, Anagrafe e demografici, Sociale, Pubblica Istruzione.

A Campi Bisenzio oltre alle competenze individuare dal Testo Unico degli Enti Locali il segretario generale svolgerà anche altre funzioni: sarà titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento, presidente dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, presidente della delegazione trattante per il personale non dirigente, responsabile della Prevenzione della Corruzione e dirigente del settore 1-Segreteria Generale.

